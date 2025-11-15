Los coletazos de la borrasca Claudia dejan en León cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en León cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles generalizadas, que podrán ser más intensas y frecuentes en zonas de montaña de la provincia.

Las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, con mínimas entre los 4 y los 8 grados, y máximas que oscilarán entre los 17 y los 12 grados,

El viento del suroeste, será flojo o moderado, con algunas rachas fuertes en zonas de montaña.