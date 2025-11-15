Los Productos de León conquistan el centro de Bilbao con su rica oferta

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El centro de Bilbao volvió a ser tomado este sábado por los Productos de León. Escoltado por los pendones, el vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área, Roberto Aller, inauguró la segunda edición de una muestra con la que se busca «posicionar un año más a las marcas leonesas en una de las capitales de la gastronomía española, además de promocionar la provincia a nivel nacional».

Aller, que estuvo acompañado por los concejales de Cultura y Gobernanza y de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarría y Jon Bilbao, reivindicó el «gran potencial de los Productos de León que queda demostrado con la acogida de este tipo de ferias». La respuesta la dieron los vecinos y visitantes de la ciudad guipuzcoana, que disfrutan de una muestra en la que se citan cuatro empresas de carnes y embutidos; cuatro casetas de vinos y licores, otros cuatro de miel y productos de colmena, cuatro de lácteos y sus derivados, y otros cuatro de dulces y repostería, complementados a su vez con dos expositores de productos de quinta gama y otros dos de legumbres y conservas vegetales.

El acto sirvió además para «reconocer la labor del Hogar Leonés de Bilbao, que desde el año 1930 se ha convertido en un punto de encuentro para los leoneses que llegaban a la ciudad vasca». Aller recalcó «el papel fundamental, tanto en el mantenimiento del arraigo para los leoneses en el exterior, como en la promoción de la provincia, que desarrollan las casas de León».