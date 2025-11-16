Las oposiciones del Adif citan en León a 3.280 aspirantes

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Campus de Vegazana de la Universidad de León vuelve este fin de semana a servir como escenario para los exámenes de la Oferta Pública de Empleo (OEP) del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La convocatoria cuenta con 1.048 plazas ofertadas y concurrirán más de 16.000 candidatos en total, de los cuales 3.820 lo hacen dentro de las aulas de la institución académica en la capital leonesa. La convocatoria es de carácter estatal y dispone de otras tres sedes en las que se celebran estos días las pruebas para obtener una plaza: Barcelona, Sevilla y Madrid. | dl