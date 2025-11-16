El Poder Judicial asume que el nuevo sistema «puede perder expedientes» en León

El Consejo General del Poder Judicial ha emitido una comunicación en la que instruye a los profesionales sobre la justicia de la inminente llegada de los Tribunales de Instancia el próximo día 31 de diciembre, circunstancia que a la vista del insuficiente grado de implantación del expediente digital, puede comportar la pérdida de documentos en el trasvase de sistemas.

Aunque la Ley de Eficiencia «está pensada para una gestión totalmente informatizada de los expedientes judiciales («expediente electrónico»), esta situación no se ha alcanzado de modo uniforme, de modo que donde no existe la dispersión de funcionarios/as, con el consiguiente traslado de expedientes, puede ocasionar pérdidas o extravíos y, en consecuencia, suspensiones y aplazamientos», recoge el documento.

Por esta razón, «las administraciones responsables deben redoblar sus esfuerzos para que los sistemas informáticos de gestión procesal permitan una relación completamente virtual entre jueces/zas, letrados/as de la Administración de Justicia y funcionarios/as», explica en una comunicación especialmente sensible con el lenguaje inclusivo. Al mismo tiempo, «los jueces/zas» deben colaborar activamente para el éxito del nuevo sistema y comprometerse a emplear las herramientas informáticas a su disposición, especialmente para minutar.

La señalética también debería incluir de modo claro e inequívoco el escudo nacional como expresión de que en esos edificios y espacios se ejerce un poder del Estado.

La Ley de Eficiencia «está pensada para una gestión totalmente informatizada pero no se ha conseguido"