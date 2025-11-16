La piscina olímpica costará 10,4 M€ que el Ayuntamiento de León prevé pagar con una concesión

Cinco años después de que debutara en el listado de alegaciones con el que UPL justifica su apoyo a los presupuestos del PSOE en el Ayuntamiento de León, el proyecto de construcción de una piscina olímpica cambia de registro. Aunque sin pasar del papel, por el momento, el plan para promover la instalación deportiva abandona la estrategia de implicar a otras administraciones. Ni el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), ni la Junta, que sí asumió el pago de los 13.104.779 euros de la única infraestructura de estas características que hay en la comunidad, el centro de perfeccionamiento técnico Río Esgueva de Valladolid, van a participar. El consistorio, en solitario, tampoco lo hará. Como salida, se sacará a concesión el servicio para que una empresa afronte los 10.443.268 euros y, a cambio, se quede con la explotación durante 25 años.

El atractivo para interesar a las empresas se ceba con la garantía de la estabilidad económica. El plan, todavía pendiente de aprobación del estudio de viabilidad, afianza el compromiso del Ayuntamiento de cubrir el déficit de explotación que pueda generarse. Las estimaciones apuntan que, una vez descontados los ingresos por las entradas y el alquiler para los entrenamientos, cuyos precios debe aprobar la administración municipal, el consistorio le tocaría aportar cerca de medio millón de euros anuales para alcanzar el total de gastos, en los que se incluye además el margen de beneficio para la empresa concesionaria.

Las guías se someterán esta semana a dictamen en la comisión informativa de Desarrollo Urbano. Antes de su ratificación en la junta de gobierno, los grupos políticos deberán evaluar el «estudio de viabilidad para la concesión del servicio de gestión y explotación, previa construcción, de una piscina cubierta olímpica municipal en León», como se reseña en el informe, en el que se abunda en que el Ayuntamiento quiere ejecutar la instalación cubierta para «acoger modalidades deportivas en competiciones de alto nivel de la Real Federación Española de Natación y acorde a los requerimientos de la Federación Internacional de Natación».

El documento incide en que las instalaciones serán «susceptibles de explotación económica por particulares, como forma de gestión indirecta». La fórmula se subraya antes de recoger que «se deriva un importe total de inversión, IVA incluido, que asciende a 10.443.268 euros». La factura, como se apostilla, se plantea amortizarla a por medio de «un plazo de explotación de 25 años, con un periodo transitorio de 18 meses para la redacción del proyecto, obtención de autorizaciones, y ejecución de las obras».

La instalación se ubicará en una parcela de la carretera de Carbajal, cerca del Olímpico El estudio de viabilidad marca ya dónde pretende el Ayuntamiento de León instalar la nueva piscina cubierta olímpica. Después de haber cotejado varias parcelas, al final el documento elaborado a partir de las propuestas de los técnicos se decanta por una parcela municipal en las inmediaciones de la carretera de Carbajal, a la entrada de la urbanización Reino de León.El suelo elegido, de titularidad pública municipal, lo define el esquinazo que forman las calles Maestra María Pedrosa y Maestros Hermanos Alvarado, junto a la rotonda en la que está la gasolinera. La parcela quedó en barbecho después de la construcción de la urbanización, que en los últimos años ha crecido espoleada por la llegada de nuevos vecinos. En este entorno, la nueva piscina cubierta olímpica complementaría incluso las instalaciones deportivas del Olímpico, donde el Ayuntamiento de León optó también por una concesión para poner en funcionamiento el campo de golf, al que la concesionaria añadió campos de fútbol, uno de ellos cubierto, pistas de pádel, gimnasio, cafetería y restaurante.La definición de este espacio desecha las otras parcelas municipales que se habían planteado e, incluso, la idea de poder vincularlo al Centro de Alto Rendimiento que gestiona el CSD en el campus. Todas estas áreas se descartaron después de que, como primera opción, en 2020, se pensara en cubrir la piscina al aire libre de Sáenz de Miera. La idea pasaba por adaptarla para que, en verano, pudieran abrirse uno de los laterales y mantener su uso estival. Pero, como se expuso en el informe técnico, no cumplía las condiciones de profundidad, mínimo, el número y ancho de las calles, las bandas exteriores, el escalón perimetral, la plaqueta en parámetro deslizante y las líneas de señalización.Todas estas características deben contenerse en la redacción del proyecto, para el que el Ayuntamiento de León guarda 50.000 euros. En esos planos deben definirse los parámetros de la piscina olímpica de 50 metros, otro vaso de entrenamiento, los vestuarios, las oficinas y las gradas, como marca la federación. Si se hace se sumaría a las otras tres cubiertas que gestiona de manera directa ahora, todas de 25 metros: Palomera, Salvio Barrioluengo del Ejido e Hispánico, a las que se añade el centro Supera de Eras, concesionado.