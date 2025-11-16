La piscina olímpica costará 10,4 M€ que el Ayuntamiento de León prevé pagar con una concesión
El proyecto se arrastra desde hace seis años como condición de UPL para apoyar los presupuestos. El consistorio de León estima que deberá cubrir un déficit anual de cerca de medio millón
Cinco años después de que debutara en el listado de alegaciones con el que UPL justifica su apoyo a los presupuestos del PSOE en el Ayuntamiento de León, el proyecto de construcción de una piscina olímpica cambia de registro. Aunque sin pasar del papel, por el momento, el plan para promover la instalación deportiva abandona la estrategia de implicar a otras administraciones. Ni el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD), ni la Junta, que sí asumió el pago de los 13.104.779 euros de la única infraestructura de estas características que hay en la comunidad, el centro de perfeccionamiento técnico Río Esgueva de Valladolid, van a participar. El consistorio, en solitario, tampoco lo hará. Como salida, se sacará a concesión el servicio para que una empresa afronte los 10.443.268 euros y, a cambio, se quede con la explotación durante 25 años.
El atractivo para interesar a las empresas se ceba con la garantía de la estabilidad económica. El plan, todavía pendiente de aprobación del estudio de viabilidad, afianza el compromiso del Ayuntamiento de cubrir el déficit de explotación que pueda generarse. Las estimaciones apuntan que, una vez descontados los ingresos por las entradas y el alquiler para los entrenamientos, cuyos precios debe aprobar la administración municipal, el consistorio le tocaría aportar cerca de medio millón de euros anuales para alcanzar el total de gastos, en los que se incluye además el margen de beneficio para la empresa concesionaria.
Las guías se someterán esta semana a dictamen en la comisión informativa de Desarrollo Urbano. Antes de su ratificación en la junta de gobierno, los grupos políticos deberán evaluar el «estudio de viabilidad para la concesión del servicio de gestión y explotación, previa construcción, de una piscina cubierta olímpica municipal en León», como se reseña en el informe, en el que se abunda en que el Ayuntamiento quiere ejecutar la instalación cubierta para «acoger modalidades deportivas en competiciones de alto nivel de la Real Federación Española de Natación y acorde a los requerimientos de la Federación Internacional de Natación».
El documento incide en que las instalaciones serán «susceptibles de explotación económica por particulares, como forma de gestión indirecta». La fórmula se subraya antes de recoger que «se deriva un importe total de inversión, IVA incluido, que asciende a 10.443.268 euros». La factura, como se apostilla, se plantea amortizarla a por medio de «un plazo de explotación de 25 años, con un periodo transitorio de 18 meses para la redacción del proyecto, obtención de autorizaciones, y ejecución de las obras».