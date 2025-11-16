«Follémonos al Estado» cumple trece años

Publicado por María Martínez Peña León Creado: Actualizado:

Al grito de «Follémonos al Estado», Manuel entraba en la Facultad de Filosofía de la Universidad de León un 7 de noviembre de hace trece años. Un mensaje claro y conciso que ha permanecido en la mente de los leoneses, y los españoles, pues el escándalo público fue retransmitido hasta en las cadenas nacionales.

El protagonista, se presentó en las instalaciones universitarias completamente desnudo, salvo por un pasamontañas, una chupa de cuero negro y unas botas, lanzando mensajes al aire contra el sistema capitalista. También se pudieron escuchar otros mensajes que ya han quedado grabados en la historia de la institución educativa como «La masturbación salva vidas» o «La revolución está en ti mismo, en tu cuerpo, en tu imaginación y en tu simbolismo». En un principio, habían preparado textos de autores, pero decidieron que el mensaje calaría más con eslóganes más populares.

Y es que, a pesar de la opinión popular de que este acto se realizó como provocación, Manuel hoy, más de una década después, ha explicado el por qué de esta exhibición y su significado. «Desde el C. CAN y el colectivo ‘Nuestra sexualidad en bicicleta’, estábamos organizando un encuentro sobre el ‘post porno’, que contaría con actividades, coloquios y la presencia de Diana J. Torres, la filóloga y escritora que acuñó este término. Dado que las jornadas estaban pensadas para organizarse a mediados del mes de noviembre, se nos ocurrió representar esta ‘performace’ a modo de spot publicitario», ha reconocido. También el nacimiento de esta iniciativa surgió de la mano de una exposición que se inauguró en el MUSAC con la misma temática.» No esperábamos que tuviera esta repercusión, al final, más que ‘performace’, yo lo llamaría ‘happening teatral’, consiste en utilizar la sorpresa y la ruptura de la realidad, como si de una película se tratase», ha explicado Manuel, que se ha definido como un «antihéroe», y por esta razón no ha querido ser identificado visualmente.

Con la colaboración de Javi, que se encargó del travelling y del plano secuencia; y de Eduardo, en cuanto al tema del diseño gráfico, esta exhibición se encuadraba dentro del movimiento del bautizado como ‘porno terrorismo’. Este término fue utilizado por primera vez por Diana J. Torres y consiste en una práctica artística y política que pretende subvertir las normas éticas, políticas y sociales que nos imponen tanto al cuerpo, como al sexo y a la propia sexualidad. «Es una reivindicación de la identidad sexual libre y un ataque directo a la censura y a lo que socialmente se considera normal», de ahí el haber utilizado la palabra ‘terrorismo’», ha explicado Manuel.

Lo que pretendía ser simplemente un anuncio publicitario para unas jornadas didácticas se conviertió en contenido viral. Medios nacionales como La Sexta, el ABC o Diario Público sacaron la noticia, el vídeo se utilizó en numerosas exposiciones artístico-políticas a nivel internacional e incluso el eslogan de «Follémonos al Estado» fue el mensaje protagonista de varias manifestaciones. También se conviertió en Trending Topic en Twitter (el contenido más visto), durante un fin de semana.

Aunque hubo algo que sí que generó la sorpresa del grupo implicado en este espectáculo. «El momento del rodaje, coincidió con la salida de las clases, y tanto en la cafetería como en la entrada, la gente pasaba por nuestro lado y continuaba caminando como si nada», ha relatado Manuel con gracia. «Siempre queisimos dejar claro, aunque algunos medios no lo entendieron así, que se trataba de una reivindicación pacífica, aunque llevara un pasamontañas, que usualmente se relaciona con el terrorismo, en nuestra performance nunca hubo violencia».

Lamentablemente, el vídeo fue retirado de multitud de plataformas y aunque se tiene constancia de que la propia Universidad de León filtró la acción reivindacitiva con la intención de denuniciar a los autores de la ‘performance’, Manuel declara que nunca sufrieron consecuencias legales. «Lo que sí escuché es que un catedrático del Grado de Artes se puso en contacto con el rector del momento para defender que se trataba de una reivindicación enmarcada dentro del campo artístico y suponía una forma de expresión», ha declarado el actor. «Además, decidimos grabarlo en la universidad porque allí no había un público infantil», concluyó.

Desafortunadamente, esta iniciativa acabó cayendo en el olvido. «Aunque León es una ciudad pequeña y se nutre mucho de las actividades culturales y las inquietudes políticas, no he vuelto a tener conocimiento sobre propuestas de jornadas parecidas o que muestren interés por esta temática», lamenta Manuel.

Ahora no hay colectivos LGTBI+ que fomenten estas prácticas, «a nosotros, personalemnte, nos resultó interesante compartir estas ideas e influir en la forma de pensar de las personas». El pensado como ‘Encuentro’, se acabó llamando el primer ‘Desencuentro del Post Porno en León’, pues debido a incompatibilidades en la agenda de muchos de los ponentes, las jornadas tuvieron menos presencia de la esperada.