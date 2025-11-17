Policías de a pie en León reconocen el exceso de patrullas para incidentes menores

Agentes de la Policía Local y miembros del Cuerpo Nacional de Policía han constatado la reiterada participación de hasta media docena de patrullas de los dos colectivos para incidentes de carácter menor, circunstancia que se repite últimamente con más frecuencia de la razonable, fruto de la falta de una coordinación que en cierta medida sí existía en los tiempos en los que la sala conjunta del 091 mantenía la filosofía con la que se creó. Luego se determinó su disolución, si bien sl servicio telefónico de emergencias continúa en funcionamiento en ese número de teléfono, aunque con una función bien diferente.

No es la primera vez que suceden estas situaciones en la capital ni la previsión apunta a que vaya a corregirse el problema. Oficialmente se supone que el sistema de avisos del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León lanza la notificación cuando se produce una emergencia y las policías Local y Nacional comisionan a las unidades que se encuentran en las inmediaciones de la zona de los hechos. Pero hasta en eso hay disensiones. «Está comprobado que a los municipales les llega la emergencia cinco minutos antes que a los nacionales», se queja un miembro de los equipos de patrulla de CNP. Y eso, por no entrar en las utilizaciones de los sistemas acústicos o de iluminación con maniobras de conducción agresiva.

Oficiales consultados por este periódico tratan de justificar off the record las medidas que se adoptan. «Cuando nos pasan el aviso, no sabes qué es lo que te vas a encontrar. Prefieres presentarte en el sitio con gente de más, por si acaso». El problema es que a veces se genera una alarma en la ciudadanía que a veces exacerba. «Luego, tenemos el problema de los agentes más jóvenes, que en muchos casos tienen tantas ganas de demostrar que llegan a ser arriesgados», reconoce un comisario de CNP recientemente retirado. No hay que darle mucho a la memoria, es reciente el caso del vehículo de una patrulla Z que terminó volcando junto al Palacio de Exposiciones.

800 EFECTIVOS

Alrededor de 200 policías componen la plantilla de la Policía Local y en torno a 600 integran la de la Policía Nacional. Las tradicionales disensiones entre los dos cuerpos parecen en cierta medida suavizadas en los últimos años (al menos de puertas para afuera), pero el celo profesional continúa haciendo de la legítima misión de proporcionar seguridad a la ciudadanía el leitmotiv de su quehacer diario. En el trasfondo, subyace un cierto prurito personal. No obstante, la experiencia demuestra que el servicio mejora cuanto más lo hace la colaboración entre los dos cuerpos.

Los registros hablan con datos. Entre enero y junio, no ha habido ningún crimen en la capital. Tampoco agresiones sexuales con penetración. Pero sí se han constatado 53 casos de riñas tumultuarias y 163 robos con violencia, con fuerza o con intimidación, además de los que han tenido lugar en los domicilios. En cualquier caso, la mayoría de las intervenciones de los bomberos (casi una de cada cinco) responden a aperturas de puertas por casos de personas desvalidas que no pueden valerse por sus propios medios. Y en esas actuaciones siempre hay algún efectivo policial. No tiene ese problema la Guardia Civil, que opera en el ámbito rural

