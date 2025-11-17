La conversión de locales en viviendas sigue paralizada en León

Más de dos años y medio después de que se anunciara la medida a bombo y platilllo, el número de locales comerciales crece sin que el Ayuntamiento de León haya cumplido el compromiso de modificar la normativa que permita la reconversión de parte de estos espacios para viviendas. No hay resultados, pese a que en febrero de 2023 se publicitó que apenas se tardaría un año. No se ha ejecutado, a pesar de que, en junio de 2024, se presentara una moción a propuesta de UPL, que ahora exige al equipo de gobierno de José Antonio Diez que «agilice, sin más demora, los trámites necesarios para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y la aprobación de la ordenanza correspondiente».

Los leonesistas insisten en la necesidad de «ampliar la oferta de viviendas en la ciudad y dar una salida útil a los numerosos locales vacíos que existen en León». La medida ayudaría a extender una flexibilización que ahora existe en el casco histórico, en el extrarradio y en las reconocidas como «zonas de conservación tipológica», caso de Reino de León, Pinilla o Las Ventas. El plan, como se avanzó en 2023, busca que llegue a barrios que han perdido mucha actividad y en los que las plantas bajas no pueden albergar viviendas, aunque con una serie de condiciones que eviten su conversión en infravivienda, como no tener menos de 45 metros cuadrados útiles, contar con iluminación y ventilación. Fuera, según se avanzó entonces, quedarían calLes predominantemente comerciales, como Ordoño II, Gran Vía de San Marcos, Lancia, Padre Isla, Burgo Nuevo o República Argentina.

Con estas guías, UPL recordó que «el 1 de abril de 2025 se suscribió acuerdo de encargo por parte del Ayuntamiento al medio propio Instituto Leonés de Renovación Urbana y Vivienda (Ilruv) para que elabore la documentación necesaria para proceder a la modificación del PGOU». Como respuesta, «el arquitecto municipal emitió informe favorable, con varias alegaciones que deberían de tenerse en cuenta en la ordenanza que lo regule». Pero, «a pesar del tiempo transcurrido, no se tiene conocimiento de ningún tipo de actuación tendente a solucionar el problema planteado en la moción y permitir la posibilidad de habilitar los locales vacíos y oficinas para su uso como vivienda», como señalaron los leonesistas.

El grupo municipal de UPL insistió en que se debe «tener en cuenta la actual situación de falta de viviendas de alquiler en la ciudad de León», por lo que «se hace necesario urgir la solución que permita un mayor banco de viviendas y palíe la falta de pisos en alquiler» en la capital leonesa. Los leonesistas reseñaron que «otras ciudades, como Madrid, por ejemplo, han publicado en estas fechas que la Comunidad de Madrid va a ampliar en 2 años más la Ley de Medidas Urbanísticas que permite convertir las oficinas en pisos de alquiler asequible». «Este es el ejemplo a seguir en lo que debe de ser una solución para León», recalcaron.