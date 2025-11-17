León cierra el concesionario más grande del norte

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

La novena edición no será la última. El salón del automóvil de kilómetro cero y ocasión cerró este domingo, después de cuatro días en los que el Palacio de Exposiciones de León hizo honor al anuncio que lo emplazaba como el mayor concesionario del norte de España. La cita incidió en los buenos resultados que ya se han observado en anteriores ocasiones, dentro de un escaparate en el que se exhibieron 500 vehículos, con un stock detrás de 2.000 más, ofertados por 17 concesionarios y con 47 marcas diferentes. La feria sirvió para que los clientes conocieran de primera mano todos los modelos, incluidos aquellos más novedosos, entre ellos los eléctricos puros e híbridos. | á. c.