Llega la nieve a León

La montaña de Riaño con nieve en una imagen de archivo.rubén earth

La provincia de León afronta este lunes una jornada marcada por intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil en el sur durante la madrugada, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La cota de nieve se situará en torno a los 1.900 metros, descendiendo por la noche hasta los 1.600.

El pronóstico incluye probabilidad de brumas y bancos de niebla, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas subirán respecto a días anteriores. Se esperan heladas débiles en áreas altas.

Por municipios, las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y 14 de máxima en León; 5 y 14 en Astorga; 7 y 15 en Ponferrada; y 2 y 14 en Villablino. El viento soplará flojo del norte y nordeste.