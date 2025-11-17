Diario de León

Llega la nieve a León

Tras el paso de la borrasca Claudia, las precipitaciones blancas podrían llegar ya a las zonas más altas de la provincia

La montaña de Riaño con nieve en una imagen de archivo.rubén earth

EFE
León

La provincia de León afronta este lunes una jornada marcada por intervalos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil en el sur durante la madrugada, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La cota de nieve se situará en torno a los 1.900 metros, descendiendo por la noche hasta los 1.600.

El pronóstico incluye probabilidad de brumas y bancos de niebla, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas subirán respecto a días anteriores. Se esperan heladas débiles en áreas altas.

Por municipios, las temperaturas oscilarán entre los 4 grados de mínima y 14 de máxima en León; 5 y 14 en Astorga; 7 y 15 en Ponferrada; y 2 y 14 en Villablino. El viento soplará flojo del norte y nordeste. 

