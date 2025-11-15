Claudia deja dos avisos amarillos en el Esla y el Porma

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Dos tramos de los ríos Esla y Porma, en León, se encuentraban a última hora de ayer en aviso amarillo por el nivel del agua, según los datos de la CHD. En el punto de control de Villalobar, el Esla registra un nivel de 1,56 metros y un caudal de 201,68 metros cúbicos por segundo, mientras en el punto de control de Secos, el Porma presenta un nivel de 2,67 metros y un caudal de 83,12 metros cúbicos por segundo. De todos modos, tras paso la borrasca Claudia, que ha dejado importante precipitaciones en la provincia, la situación de los ríos se está normalizando sin causar incidentes.