El PP denuncia “la foto más cara del alcalde de León: 4 millones de euros”

El portavoz del PP, David Fernández, enseña una fotografía en la que se ve el estado en el que está la instalación

La foto “más cara del alcalde” de León, José Antonio Diez , “y mira que hay competencia, ha costado casi 4 millones de euros y la hemos pagado todos los leoneses”, como alertó este lunes el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de León. David Fernández cargo de ironía la sentencia para criticar el proyecto del almacén robotizado de Mercaleón y el market place añadido.

El alcalde “ha dilapidado casi cuatro millones” en el conocido como mini Amazon leonés, con “una infraestructura cerrada a cal y canto dentro de un espacio lleno de suciedad”, como describió el portavoz popular.

El líder del PP municipal incidió en que la instalación está “absolutamente abandonada, llena de porquería, con elementos aún embalados, sin nadie por supuesto trabajando allí, con el almacén robotizado totalmente vacío y con aparatos ni siquiera enchufados”. “Una instalación que nadie absolutamente nadie ha usado en todo este tiempo. Es más, me atrevo a decir que somos los primeros que hemos entrado allí desde que el último operario saliera para terminar la instalación”, resumió Fernández.

El portavoz del PP recordó que en la campaña electoral de 2023, el alcalde vendió esta iniciativa como uno de sus “proyectos estrella”. En un acto en el Palacio del Conde Luna, “con toda la pompa y la grandilocuencia a la que nos tiene acostumbrados, Diez reunió a comerciantes, asociaciones empresariales y a la prensa para anunciar el plan que permitirá al comercio minorista de León, ‘dar un salto a la dimensión digital y acceder a un mercado global’, y que aportaría ‘un valor diferencial en toda la cadena de valor del comercio minorista”.

La realidad exhibe ahora “casi 4 millones de euros abandonados, cuyo único fin fue dar una foto al alcalde con comerciantes locales en plena precampaña electoral”. “Seguramente estemos ante la foto más cara del alcalde, y mira que hay competencia, y que por supuesto hemos pagado todos los leoneses por un proyecto que ha sido un fiasco en su totalidad y también en cada una de sus partes”.

Fernández, que bromeó con que “el market place es una web que bien podría hacer un aficionado o una persona con los conocimientos básicos informáticos”, abundó en que el equipo de gobierno aludió a finales del pasado año ha la firma de un convenio con la Diputación para ponerlo en funcionamiento. En este último mes, los populares volvieron a preguntar y se encontraron con “el supuesto interés de varias empresas de la marca Productos de León, concretamente de 41 empresas de las que seis habían declinado ya utilizar este almacén y una no lo sabía”. “Una respuesta un tanto confusa que intentaba ocultar una única realidad, que el desuso total de este proyecto millonario es evidente y, por tanto, también su fracaso”, sentenció el portavoz del PP.

El concejal de la opinión incidió además en que “es convenio totalmente sangrante para el Ayuntamiento de León, que cede la gestión de unas instalaciones y elementos por valor de 4 millones de euros a cambio de nada, gratuitamente, a la Diputación”. Aunque, como apostilló Fernández, el documento expone que en 2025 la institución provincial se compromete a invertir “460.000 euros en concepto de mantenimiento y de 160.000 en inversiones materiales e inmateriales”, sin que se haya hecho nada”.

En su ataque, Fernández recalcó que el convenio “se ha firmado en unas condiciones tan lesivas para el Ayuntamiento porque era la única manera que se le ocurrió al señor Diez para evadirse del fracaso de este proyecto millonario”. “¿Quién asume las responsabilidades por este despilfarro?”, preguntó el edil popular, quien porfió en que “el señor Diez seguirá instalado en el todo vale y en una huida hacia adelante y los leoneses serán los únicos únicos posibles que puedan ponerle fin”, subrayó.