Cascos: "Suprimir el peaje de la AP-66 en una concesión sin devolver la inversión es ilegal"

Publicado por Francisco Álvarez Cascos y Joaquín Santiago Asturias Liberal Creado: Actualizado:

En un contundente artículo publicado recientemente en Asturias Liberal, Francisco Álvarez-Cascos ha defendido firmemente su polémica decisión de ampliar la concesión del peaje de la autopista del Huerna durante su etapa como ministro de Fomento. El exministro no ha dudado en calificar como "ilegal" cualquier intento de suprimir el peaje sin compensar a la concesionaria, mientras el caso se encuentra actualmente en los tribunales europeos pendiente de resolución.

Cascos aprovecha el vigésimo primer aniversario del fallecimiento de José López-Muñiz, expresidente de la Diputación de Oviedo entre 1957 y 1970, para reivindicar en el medio Asturias Liberal la figura de quien considera el verdadero artífice de la autopista AP-66, que conecta León y Asturias. En su escrito, el exministro lanza duras críticas contra lo que denomina "la campaña mediática de reivindicación populista del establishment asturiano", liderada según él por el actual Gobierno del Principado de Adrián Barbón.

José Luis Muñiz.ASTURIAS LIBERAL

"Suprimir un peaje en una concesión sin devolver la inversión pendiente no es justicia social: es ilegalidad. Y es impropio de personas serias", sentencia Álvarez Cascos en uno de los fragmentos más contundentes de su artículo, donde muestra su total oposición a las recientes movilizaciones ciudadanas por la gratuidad de la vía que tuvieron su punto álgido el 17 de octubre de 2024.

La polémica ampliación de la concesión

La controversia sobre el peaje del Huerna se remonta a 2000, cuando Álvarez Cascos, como titular del Ministerio de Fomento en el gobierno de José María Aznar, tomó la decisión de ampliar la concesión del peaje por 50 años más. Esta decisión ha sido duramente criticada por diversos sectores políticos y sociales asturianos, que consideran que perjudica gravemente los intereses económicos de la región y contribuye a su aislamiento.

Desde entonces, la batalla legal por la supresión del peaje ha recorrido diferentes instancias judiciales de España y, actualmente, se dirime en los tribunales europeos. Los críticos argumentan que la ampliación fue innecesaria y benefició principalmente a la concesionaria AUCALSA, mientras los defensores del peaje sostienen que fue una medida necesaria para garantizar el mantenimiento de la infraestructura.

En su artículo, Cascos recuerda que, como vicepresidente primero del Gobierno de España en 1997, presidió "la inauguración del desdoblamiento del gran Túnel del Negrón, que culminó la Autopista del Huerna". También señala que ese mismo año se decidió "suprimir el peaje hasta Benavente, proyectado por el anterior Gobierno socialista", en lo que presenta como una decisión favorable para los intereses asturianos.

La figura de José López-Muñiz como impulsor de la autopista

Álvarez Cascos dedica buena parte de su texto a reivindicar la memoria de José López-Muñiz, a quien califica como "el gran promotor de la Autopista del Huerna" y lamenta que su nombre haya sido "silenciado en medio del estrépito de pancartas" durante las recientes movilizaciones. Según el exministro, López-Muñiz fue quien dio a los asturianos "una vía de comunicación que el Estado ni siquiera planificaba".

El texto detalla la cronología de la construcción de la autopista: "Tras trámites laboriosos, las obras comenzaron en 1976; se abrió al tráfico en 1983 con siete túneles; y en 1997, ya como vicepresidente Primero del Gobierno de José María Aznar, tuve el honor de presidir la inauguración del desdoblamiento del gran Túnel del Negrón, que culminó la Autopista del Huerna".

Para Cascos, López-Muñiz representa el principio de "Facta, non verba" (hechos, no palabras), que contrapone con lo que denomina "el actual establishment institucional, empresarial y sindical asturiano", al que acusa de limitarse a las palabras sin acciones concretas.

La batalla por la gratuidad continúa en las calles y tribunales

Mientras la batalla legal continúa en Europa, las movilizaciones sociales por la gratuidad del Huerna se han intensificado en Asturias durante los últimos meses. La manifestación del 17 de octubre de 2024 reunió a representantes de organizaciones sindicales, políticas y empresariales en una inusual confluencia que Cascos critica duramente en su artículo.

El Gobierno del Principado, liderado por Adrián Barbón, mantiene como una de sus prioridades la eliminación del peaje de esta infraestructura clave para las comunicaciones de Asturias con el resto de España. Los defensores de la gratuidad argumentan que esta vía es fundamental para el desarrollo económico de la región y que su coste actual supone una barrera para la competitividad de las empresas asturianas.

Por su parte, Álvarez Cascos defiende en su escrito la legalidad de los contratos de concesión y advierte que cualquier supresión del peaje sin la correspondiente compensación económica constituiría una ilegalidad. "José López-Muñiz sabía que el aislamiento era el mayor lastre de Asturias y promovió la construcción de una autopista mediante concesión, financiada con peaje, fórmula legal que permitió ejecutarla sin esperar décadas", señala el exministro.

La polémica en torno al peaje del Huerna se ha convertido en uno de los temas centrales del debate político asturiano. Mientras los tribunales europeos deciden sobre la legalidad de la ampliación de la concesión realizada en 2000, los ciudadanos del Principado continúan movilizándose por lo que consideran un agravio comparativo respecto a otras regiones de España que disponen de vías de alta capacidad gratuitas.