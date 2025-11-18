La Academia del Aire de León concentra la mayor oferta de FP para militares en CyL

La Academia Básica del Aire y del Espacio ubicada en León concentrará la mayor oferta de Formación Profesional que los Ministerios de Defensa y Educación y la Junta impulsan en la comunidad, al disponer de seis ciclos. La ABA contará con 27 profesores a jornada completa y seis a tiempo parcial, especializados en áreas como sistemas electrónicos, procesos sanitarios, administración de empresas, inglés y educación física.

Las titulaciones que imparte este curso, hasta agosto de 2026 son cuatro de técnico superior en Sistemas de telecomunicaciones e informáticos; en administración y finanzas; en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y en mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos de aeronaves. Y dos de técnico en sistemas microinformáticos y redes; y emergencias sanitarias.

Ambos ministerios y el Ejecutivo autonómico han renovado su colaboración para impartir enseñanzas de Formación Profesional (FP) en las academias militares de CyL. La adenda al convenio, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla una inversión máxima de 2,9 millones de euros y la incorporación de más de medio centenar de docentes.

El acuerdo beneficia a la ABA y a otros dos centros estratégicos: la Academia de Caballería del Ejército de Tierra en Valladolid y la Academia de Artillería en Segovia, donde se impartirán titulaciones adaptadas a las necesidades tecnológicas y organizativas de las Fuerzas Armadas.

En concreto, la Academia de Caballería ofrecerá el título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección, con nueve profesores, incluyendo especialistas en administración, gestión administrativa e idiomas.

Por su parte, la Academia de Artillería, en Segovia, impartirá Mecatrónica Industrial y Administración de Sistemas Informáticos en Red, apoyada por 14 docentes a jornada completa, además de refuerzos parciales en informática, fabricación mecánica y formación laboral. La Junta asume la contratación del personal docente, mientras que Defensa transferirá los fondos necesarios: 554.832 euros con cargo al presupuesto de 2025 y 2,34 millones en 2026. Con esta iniciativa, CyL refuerza su papel en la formación de futuros suboficiales y personal militar.