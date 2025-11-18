Diario de León

Justicia recuerda que el servicio de citaciones es totalmente gratuito

León

El Ministerio de Justicia recuerda que de conformidad con el artículo primero de la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales, las actuaciones del Registro Civil son gratuitas,? y sus certificaciones pueden obtenerse directamente por los ciudadanos sin coste alguno y sin que estén sometidas al pago de ninguna tasa o derecho, bien presencialmente ante la Oficina del Registro Civil correspondiente, bien a través de la Sede electrónica del Ministerio de Justicia.

Justicia ya es conocedor de las prácticas ilegales de estas características y recuerda que no tiene relación alguna con ninguna de las páginas web que ofrecen a los ciudadanos la obtención de dichas certificaciones a cambio de un precio. Estas cantidades no se corresponden en ningún caso con el pago de ninguna tasa o derecho a abonar al Ministerio de Justicia, ya que las certificaciones del Registro Civil son gratuitas.

