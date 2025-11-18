Todas las fotos del corte en el puente de los Leones de León

Desde hoy martes 18 y hasta el miércoles 19 de noviembre, el Puente de los Leones y la avenida de Palencia quedarán cortados al tráfico en su intersección por el asfaltado final de la nueva glorieta. No se podrá acceder a la avenida de Palencia desde el Paseo de Salamanca, Sáenz de Miera ni Guzmán el Bueno. Sí permanece abierto el acceso al Palacio de Congresos y la estación de tren por Sancho el Gordo y Doctor Fleming. La Policía Local recomienda evitar la zona y usar itinerarios alternativos. Las obras terminan en diciembre.

RAMIRO Corte en el puente de los Leones por la nueva glorieta

