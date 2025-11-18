Retenciones en el centro de León tras una colisión por alcance en Guzmán

Una colisión por alcance entre dos turismos en la Glorieta de Guzmán el Bueno ha provocado esta mañana retenciones en el tráfico de la capital, que se han sumado a los inconvenientes derivados de las obras en el Puente de Los Leones.

Los hechos se han producido en torno a las 11.30 horas. Una llamada al 112 solicitó asistencia sanitaria para una mujer de unos 40 años que se quejaba de las cervicales.

Fue avisada la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl que movilizó una ambulancia al lugar.