Apuñalado en un ojo y en el cuello un hombre tras una pelea en el parque de Papalaguinda en León

Los hechos ocurrieron junto al Centro Demostrador de Energías Renovables en el río Bernesga.DL

Un hombre ha resultado apuñalado en un ojo y en el cuello y otro ha sufrido contusiones tras una pelea ocurrida en el Paseo de Papalaguinda.

Los hechos han ocurrido a las 15:46 horas. La Policía Local de León solicitó al 112 asistencia para un varón de unos 45 años herido en una pelea con otro varón.

El herido, de 40 años, se encontraba consciente y herido por cortes con arma blanca en un ojo y en el cuello. El agresor, de 56 años, también estaba herido con contusiones.

Los hechos ocurrieron en el acceso al Centro de Energías Renovables, en las inmediaciones del Puente de Los Leones.

El 112 dio aviso al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió dos ambulancias de soporte vital básico. Fueron trasladados los dos heridos, que tienen 53 y 40 años al hospital de León; el segundo de ellos, herido con el arma blanca.