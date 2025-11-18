Un paseo para honrar la memoria de las policías asesinadas hace 21 años en Cataluña

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El brutal asesinato de dos agentes de la Policía Nacional en prácticas ocurrido hace más de dos décadas en L'Hospitalet de Llobregat podría tener, por fin, un reconocimiento oficial en el espacio público. El Partido Popular ha presentado una moción para que el pleno municipal debata esta propuesta en noviembre de 2025, con el objetivo de honrar la memoria de Silvia Nogaledo y Aurora Rodríguez, dos mujeres leonesas que fueron asesinadas el 5 de octubre de 2004 mientras se preparaban para formar parte del cuerpo policial.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo explícito de las familias de las víctimas, pretende que un paseo peatonal sin nombre en Bellvitge pase a denominarse oficialmente "Passeig de la Silvia i de l'Aurora". Este reconocimiento llega 21 años después de un crimen que conmocionó a toda España y especialmente a Cataluña, donde las dos jóvenes residían mientras completaban su formación como policías.

Sonia Esplugas, portavoz del PP en L'Hospitalet, ha declarado que "ha llegado el momento que la ciudad les rinda homenaje" y ha enfatizado que este tipo de actos institucionales son necesarios como un recordatorio del compromiso contra la violencia machista que sigue afectando a nuestra sociedad. La moción incluye también la colocación de una placa conmemorativa y la celebración de un acto institucional solemne.

Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2004, cuando Silvia Nogaledo, de 28 años, y Aurora Rodríguez, quien cumplía 23 años ese mismo día, fueron atacadas en su propio domicilio del barrio de Bellvitge. Los Bomberos de la Generalitat acudieron al lugar tras recibir una alerta por incendio y, al derribar la puerta, encontraron los cuerpos de las dos mujeres atadas, amordazadas y con múltiples heridas de arma blanca.

El autor confeso del doble asesinato fue Pedro Jiménez, quien durante el juicio admitió abiertamente su odio hacia las mujeres, un detalle que la moción del PP resalta para subrayar el carácter marcadamente misógino del crimen. El asesino, que se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario cuando cometió los hechos, fue condenado por un tribunal del jurado a 94 años de prisión por los asesinatos y por la violación de una de las víctimas.

El caso ha vuelto a la memoria colectiva de la ciudad gracias a un reciente documental emitido por el programa "Crims" de TV3, que ha reavivado el interés y la conversación sobre este trágico suceso entre los vecinos de L'Hospitalet. Esta renovada atención mediática ha coincidido con la presentación de la moción por parte de los populares.

En el texto de la moción presentada al Ayuntamiento, el PP argumenta que "el callejero de una ciudad es la memoria viva de su historia" y que dedicar un espacio público a Silvia y Aurora representa "un acto de justicia, de memoria y de respeto institucional". Los populares proponen específicamente que el paseo peatonal situado entre la Rambla Marina, 48 y la avenida América, actualmente sin denominación oficial, sea el lugar elegido para este homenaje permanente.

La propuesta incluye también la colocación de una placa conmemorativa, preferentemente en la fachada del número 48 de la Rambla Marina que da al citado paseo, y la celebración de un acto institucional cuando se inaugure oficialmente la nueva denominación. El partido considera que este tipo de reconocimientos son fundamentales para mantener viva la memoria de las víctimas de violencia machista y para reafirmar el compromiso social e institucional contra este tipo de violencia.

"Este trágico suceso no solo supuso la pérdida irreparable de dos vidas que comenzaban una carrera profesional llena de futuro e ilusión, truncada a manos de un cruel asesino, sino que también representó un duro golpe para nuestra ciudad y un profundo dolor para sus familias, compañeros y vecinos", señala el texto presentado por los populares, que consideran que ha tardado demasiado tiempo en llegar este reconocimiento a L'Hospitalet, la segunda ciudad más poblada de Cataluña.

El doble asesinato de Silvia Nogaledo y Aurora Rodríguez causó una profunda conmoción no solo en la comunidad local de L'Hospitalet, sino también en el conjunto de las fuerzas de seguridad de España. Ambas mujeres representaban a una nueva generación de agentes femeninas que se incorporaban a un cuerpo tradicionalmente dominado por hombres en nuestro país, y su brutal asesinato puso de manifiesto los peligros adicionales que afrontan las mujeres, independientemente de su profesión.

La moción del PP subraya que el crimen no fue un hecho aislado sino "la manifestación más extrema y cobarde de la violencia machista que lacera nuestra sociedad". Este enfoque busca contextualizar el homicidio dentro de la problemática más amplia de la violencia contra las mujeres, un fenómeno que sigue siendo una grave preocupación social en España más de dos décadas después.

El homenaje propuesto pretende también servir como un espacio de reflexión y concienciación para las nuevas generaciones. Las estadísticas de violencia machista en España siguen siendo alarmantes, y los promotores de la iniciativa consideran que visibilizar casos como el de Silvia y Aurora contribuye a mantener vivo el compromiso social con la erradicación de esta lacra.

Desde el PP de L'Hospitalet han expresado su confianza en que la moción será aprobada con el apoyo de otros grupos municipales, dado el carácter institucional y no partidista de la propuesta. La votación, prevista para el pleno de noviembre de 2025, determinará si finalmente estas dos mujeres policía recibirán el reconocimiento oficial que muchos consideran largamente merecido y demasiado tiempo postergado.