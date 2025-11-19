Santo Domingo vuelve a marcar el camino de la Navidad en León

El gran árbol se instaló por primera vez en la céntrica plaza el año pasadoDL

El encendido de la iluminación navideña en la capital leonesa esperará al viernes de la próxima semana, 28 de noviembre, en coincidencia con el Black Friday. Pero este miércoles, los operarios de la empresa encargada, colocaron ya el gran árbol, con cascadas de luz colgantes hasta los laterales, que se ha convertido en la postal de la Navidad en León.

El gran árbol se instaló por primera vez en la céntrica plaza el año pasado. Antes había ocupado el centro de la plaza Mayor, donde las obras de reurbanización obligaron en 2024 a tener que trasladarlo.

De rebote, el cambio se convirtió en un acierto avalado por los miles de fotos que coparon las redes sociales de los leoneses y visitantes.

El éxito ha hecho que el Ayuntamiento vuelva a apostar por este emplazamiento, incluso, vaya a repetir la ceremonia del encendido en Santo Domingo.

El acto, en el que actuarán de nuevo las aulas corales, obligará a cortar el tráfico durante la tarde del viernes 28 de noviembre.