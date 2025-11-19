La Diputación aligera las expropiaciones con una nueva oficina en León

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha presentado este miércoles su Oficina de Expropiaciones que permitirá a la institución provincial aligerar este tipo de actuaciones.

El vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller, aseguró que se trata de "un día muy especial e importante" ya que se trata de algo " muy necesario para la provincia" y que se llevaba mucho tiempo esperando.

La nueva Oficina de Expropiaciones de la institución provincial permitirá, según Aller, obtener por medios propios los terrenos necesarios para ejecutar las expropiaciones que den paso a proyectos en carreteras, algo para lo que hasta ahora la Diputación no tenía capacidad jurídica.

En este sentido, el vicepresidente señaló que existen "numerosos proyectos pendientes de ejecutar", así como "muchos ayuntamientos con problemas para expropiar".

En principio, el trabajo de la nueva oficina se desarrollará en siete carreteras provinciales y se irá desarrollando posteriormente en lotes de entre cinco y ocho carreteras o incluso alguna de forma individual.

Aller aprovechó para pedir "un poco de tranquilidad a los ayuntamientos" mientras la oficina empieza a funcionar