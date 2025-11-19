El reportaje multimedia 'Isabel Carrasco: 10 años del crimen de León" de Diario de León, áccesit de los Premios Cossío de Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El jurado de la XXXIX edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío de Castilla y León ya ha decidido los trabajos ganadores correspondientes al año 2024, y en los que Diario de León ha sido distinguido con un áccesit para su edición digital por el trabajo multimedia 'Isabel Carrasco: 10 años del crimen de León'.

Se trata de un trabajo exhaustivo y multimedia que fue publicado en mayo de 2024 con motivo de la efeméride del asesinato de la entonces presidenta de la Diputación de Leon, Isabel Carrasco.

La historia concebida para la edición digital www.diariodeleon.es recuerda la efeméride de uno de los episodios más impactantes en la historia reciente en España.

La aportación del trabajo que ha sido distinguido con un áccesit en los Premios Cossío de Castilla y León no solo revive los hechos acaecidos hace una década, sino que ofrece una radiografía rigurosa del asesinato de Isabel Carrasco y analiza sus repercusiones perdurables en la sociedad, la política y el periodismo local.

Toda la redacción del Diario de León se involucró en su elaboración, desde la investigación inicial hasta la producción de contenidos audiovisuales por parte del área fotográfica hasta el desarrollo digital del proyecto, demostrando un compromiso colectivo con la memoria histórica. Diez años después, este reportaje revela cómo su muerte no solo conmocionó a León, sino que dejó un legado de reflexión sobre la violencia de género, la polarización política y las dinámicas de poder en nuestra comunidad.

El corazón del reportaje es un extenso relato narrativo, estructurado en capítulos cronológicos y temáticos, que reconstruye con precisión el crimen que paralizó a la ciudad el 12 de mayo de 2014. Desde los antecedentes políticos de Carrasco hasta el impacto inmediato en la opinión pública, este texto principal se nutre de fuentes primarias, de artículos periodísticos de Diario de León, archivos judiciales y testimonios inéditos, ofreciendo una visión inmersiva y objetiva de un suceso que trascendió las fronteras leonesas para convertirse en un símbolo nacional de la fragilidad de la vida pública.

Para enriquecer esta narrativa y hacerla accesible en el formato digital, la historia visual incorpora una serie de elementos multimedia que profundizan en los aspectos humanos y analíticos del caso como el vídeo testimonial “Voces del caos”. Un documental corto de 15 minutos que recoge los relatos en primera persona de los periodistas del Diario de León sobre los momentos posteriores al crimen. Captura la adrenalina de la cobertura en tiempo real, las dificultades éticas de reportar una tragedia tan cercana y el rol del medio en la reconstrucción colectiva de los hechos, humanizando el proceso periodístico. También un breve podcast revela las últimas horas de vida de la presidenta y recorre sus últimos pasos. Se suman un análisis criminalístico y otro antropológico, la agenda del último día de la presidenta y múltiples informaciones que ilustran la normalidad aparente que enmascaraba aquel peligro inminente.

Pero el premio más importante, el dedicado a la trayectoria profesional, ha sido para Lucía Méndez Prada, quien ha merecido el reconocimiento del jurado de la trigésimo novena edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío, que considera a esta profesional zamorana, de Palacios de Sanabria, merecedora del galardón.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, trabajó para 'El Correo de Zamora', 'El Norte de Castilla', la Cadena Ser y 'Diario 16'; formó parte del equipo fundador de 'El Mundo' en 1989, periódico del que fue corresponsal parlamentaria hasta 1996, año en el que pasó a formar parte de la Secretaría de Estado de Comunicación del primer gobierno presidido por José María Aznar López.

Periodista y analista política, es columnista en 'El Mundo' y docente universitaria; así como autora de tres libros. Su trayectoria ha sido merecedora de reconocimientos como el Premio Comunidad de Madrid (2019), el Premio Josefina Carabias (2018) y el VI Premio de Periodismo de Opinión Raúl del Pozo (2022).

Digital

José Ángel Gallego Vázquez, de 'Tribuna Valladolid', obtiene el XXXIX Premio de Periodismo Francisco de Cossío en su modalidad digital por el trabajo 'Serie Telerural', una mirada audiovisual a la España ahora llamada vaciada, concretamente a la provincia de Valladolid y a las empresas, instituciones o colectivos que acercan sus servicios al medio rural, para hacer más fácil o amable la vida en los pueblos.

El jurado concede, en esta modalidad, un accésit a la redacción de Diario de León por un trabajo en el que se involucraron todas las áreas del periódico para dar a luz el reportaje 'Isabel Carrasco: 10 años del crimen de León' que incluye el talento de varios periodistas y técnicos.

Fotografía

'Procesión del Cristo de la Buena Muerte. Semana Santa de Zamora 2024', instantánea de César Manso Arroyo, es la imagen ganadora en esta modalidad, distribuida por la Delegación en España de la Agencia France-Presse (AFP) y publicada en las ediciones digitales de varios medios internacionales, entre ellos 'The Washington Post'.

Prensa

Alicia Calvo Olcese obtiene el premio en esta modalidad por un conjunto de reportajes sobre salud mental publicados en 'El Mundo' en sus ediciones de Castilla y León y de Valladolid, donde se aborda la salud mental desde tres ángulos distintos: el del suicidio, el acoso escolar y la atención de los psicólogos en cuidados paliativos.

Radio

El premio de periodismo Francisco de Cossío, en su modalidad de radio, se ha concedido a Raúl Rodríguez Cuadrado, por el programa 'Más de Uno Castilla y León desde Valencia: cómo están los castellanos y leoneses allí tras la Dana', emitido en Onda Cero Castilla y León desde diferentes escenarios valencianos, principalmente la localidad de Catarroja.

En esta modalidad, el jurado ha concedido un accésit a la cadena SER de Valladolid, por la serie de programas titulada 'Historias de la radio', con Carlos Flores y Martín Luna, con motivo del noventa cumpleaños de la emisora.

Televisión

El documental 'Matar a la presidenta', con motivo del X Aniversario del crimen de Isabel Carrasco en León, presentado por Mónica Murciego Ugidos y emitido por RTVCYL, recibe el premio en la modalidad televisiva.

En esta modalidad, el jurado ha decidido otorgar un accésit a Juan Francisco Martín Fresneda, de RTVCYL, por el capítulo 5 de la serie 'Vivir en guerra', dedicado a los niños.

El jurado de la XXXIX edición del Premio de Periodismo Francisco de Cossío, presidido por el director de Comunicación de la Junta de Castilla y León, Julio López Revuelta, lo han conformado los periodistas Javier Tutor Vélez (COPE), Álvaro Melcón Palacios (Diario de Burgos), Luis Cañón Rodríguez (Onda Cero), Pablo Rodríguez Lago (El Mundo de Castilla y León) Jorge Losada Montero (RTVCYL) Iván Fernández del Río (RTVE), Julián Ballestero Chillón (La Gaceta de Salamanca), Joaquín Sánchez Torné (Diario de León), Javier Juan Cuevas (SER), Florencio Carrera Castro (Castilla y León Radio), Ángel Ortiz Dávila (El Norte de Castilla), Raúl Mata Ajuria (La Razón) y Félix Ángel Carreras Álvarez (Tribuna). Ana Garrido, periodista de la Dirección de Comunicación, ha ejercido como secretaria del jurado.

Los premios de Periodismo Francisco de Cossío, en su XXXIX edición, serán entregados el próximo 11 de diciembre de 2025, en una Gala que se celebrará a las 19:00 horas en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.