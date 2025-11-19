La Casa del Coño: Un símbolo de la arquitectura de Posguerra en León

Detalle de la entrada al portal de la Casa Arce, conocida popularmente como 'Casa del coño'. RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Casa Arce, conocida popularmente en León con el irreverente pero cariñoso sobrenombre de la "Casa del Coño", es uno de los edificios residenciales más notables y emblemáticos de la ciudad. Su imponente presencia y su ubicación estratégica la han convertido en un hito urbano, cuyo apodo se ha transmitido de generación en generación.

Este edificio se encuentra presidiendo la Plaza de Guzmán el Bueno, un punto neurálgico que marca la entrada al centro de la ciudad para quienes llegan desde el sur, especialmente a través de la antigua estación de tren.

Nombre Oficial: Edificio Arce (o Casa Arce).

Arquitecto: Francisco Javier Sanz Martínez.

Construcción: Se proyectó en 1946 y su estilo es característico de la arquitectura monumental de la posguerra española, conocido como clasicismo neo-herreriano.

Estilo: Destaca por su gran porte, su simetría, el uso de la piedra, y los elementos historicistas como las cubiertas inclinadas de pizarra y los chapiteles. Fue concebido como una residencia de lujo para la alta burguesía leonesa.

El origen del apodo no es arquitectónico ni tiene relación con la historia oficial del edificio, sino que es puramente popular y anecdótico, y se debe a la impresión que causaba su monumentalidad en los visitantes.

La explicación más extendida y aceptada es que la casa, al estar en una posición tan visible en la Plaza de Guzmán, era la primera gran edificación destacada que veían los viajeros que llegaban a León, sobre todo en tren o autobús, cuando aún no existían tantos edificios de altura.

Al ser un edificio tan espectacular, robusto y llamativo para la época, la reacción espontánea de asombro y admiración de los recién llegados solía ser una exclamación común en español, que denota sorpresa o impacto visual: "¡Coño, qué casa!"

Esta expresión de asombro se popularizó rápidamente entre los leoneses y acabó condensando el nombre del edificio en el breve pero descriptivo "Casa del Coño", un claro ejemplo de cómo el lenguaje popular captura el impacto visual de la arquitectura.

La Casa Arce es más que un apodo; es una pieza clave en la fisonomía de León. Su diseño en chaflán no solo optimiza su presencia en la plaza, sino que también sirve como una "puerta" simbólica y monumental al ensanche de la ciudad, marcando el carácter y el estilo de la arquitectura residencial de élite de la década de 1940.