El PP acusa al Gobierno de "cerrar definitivamente" la llegada de FEVE al centro de León

El PP de León ha acusado este jueves al Gobierno de "cerrar definitivamente" la posibilidad de la llegada del tren de Feve al centro de León.

Esta es la conclusión que han trasladado los populares, a través de un comunicado, del encuentro mantenido ayer por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, con los alcaldes de la línea entre Guardo y la capital leonesa en la que ofreció, como única solución, "la implementación de un autobús eléctrico por el trazado ferroviario".

Esta situación, ya planteada hace unos meses, contó con el rechazo frontal del secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, y del delegado del Gobierno y anterior alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, quienes contradijeron al representante ministerial y garantizaron a los miembros de la Plataforma para la Defensa de FEVE que el tren llegaría "sí o sí" al centro de León.

"De nuevo, el PSOE de León ha engañado a los leoneses con reiteradas mentiras para esconder cual es el verdadero final que propone el Gobierno de Pedro Sánchez para esta línea", se ha remarcado desde el PP de León, que ha incido en que "esperamos que den ahora la cara ante los ciudadanos por meses y meses de falsedades".

Para la formación, la propuesta presentada por Santano abunda, a mayores, en la prolongación de este autobús eléctrico hasta la estación de ferrocarril, lo que supone "una nueva vuelta de tuerca absolutamente insensata" para no querer reconocer que "el tren no volverá a llegar a la estación de Matallana".

"Es increíble que desde el Ministerio de Transportes se apuesta porque el valor añadido del ferrocarril sea que las estaciones estén en el centro de las ciudades menos en este ejemplo, donde está la estación y la traza ferroviaria. Sólo hace falta la voluntad política de adquirir los trenes adecuados", han inciden los populares leoneses.

En este sentido, han recordado que la modificación urbanística de la estación ha permitido liberar terrenos para la construcción de viviendas que podrían reportar a la empresa pública alrededor de 25 millones de euros, una cuantía que podría servir para la adquisición de los nuevos convoys.

Para el PP, con esta decisión el PSOE ha demostrado, una vez más, que León es una "provincia irrelevante e invisible para el Gobierno de Pedro Sánchez", a la vez que han resaltado que los socialistas leoneses tienen "nula influencia".

Los populares también han recordado que el agravio ya comenzó en 2019 cuando el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, aseguró que los trenes estaban comprados y que "en meses" llegarían al centro de León, algo que seis años después se ha demostrado que "era falso".

Asimismo, han puesto de manifiesto que el Senado aprobó una propuesta del PP para que la opción del autobús eléctrico por las vías ferroviarias no fuera la solución y que se retomase el proyecto original, impulsado por el Gobierno de Zapatero, para que el tren llegase al centro de León, una iniciativa que en el Cámara Alta no recibió el visto bueno de los senadores socialistas.

Una moción similar se aprobó, por unanimidad, en la Diputación de León con el voto favorable de todos los grupos políticos, incluido el PSOE y la UPL, los dos partidos que forman parte del equipo de gobierno.