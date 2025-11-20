Villaobispo de las Regueras hace 'hueco' al médico

Desde que a finales de febrero se anunció la llegada de dos médicos y dos enfermeras más al municipio de Villaquilambre, sólo se ha implementado la unidad básica prevista para el consultorio de Villaquilambre pueblo, que gestionaba 1.780 cartillas con sólo una consulta y pasó a disponer de dos con esa medida.

En el consultorio de Villaobispo de las Regueras, sin embargo, la suma de profesionales ha tenido que esperar porque Atención Primaria pidió entonces varias obras de adecuación en las instalaciones, que comparten edificio con la Casa de Cultura.

Y el Ayuntamiento ha efectuado ya los deberes, habilitando en la primera planta dos nuevas salas con su camilla, lavabo, biombo, despacho y armarios, además de fonendos y otros elementos de uso sanitario.

El consultorio de Villaobispo de las Regueras.P.I.

De ahí que confíen en que el nuevo facultativo y la nueva enfermera se incorporen pronto para aliviar el saturado consultorio local, que ha crecido en tarjetas sanitarias hasta alcanzar las 5.227 y con esta nueva unidad básica de salud podrá incrementar de tres a cuatro sus consultas a los pacientes.

Los vecinos de Villaquilambre lograron hace nueve meses una reivindicación histórica en materia sanitaria tras la confirmación efectuada por la gerente de Atención Primaria del área de León, Charo Viloria, sobre la inminente llegada de ese refuerzo laboral al municipio.

La dotación de fonendos, camillas y mobiliario se ha completado.P:I:

La gerente atendió las peticiones del municipio para solventar la alta ratio de enfermos con escasas manos para atenderles y aceptó dotar de una nueva consulta a los consultorios de Villaobispo y Villaquilambre integrada por un médico y una enfermera más al entender que se trata de una medida «necesaria para aliviar la sobrecarga de trabajo en ambos consultorios, porque, en la actualidad, los dos superan el cupo óptimo de pacientes, quienes serán los principales beneficiarios de la decisión, que redundará en una mejor asistencia sanitaria», explicó.

El Ayuntamiento también valora que con la llegada de estos nuevos sanitarios «se cumple con una demanda histórica de los vecinos» ya que por fin «se cumplirá con los ratos de cartillas sanitarias y una mejor atención». Desde el principio del mandato se venía trabajando con la gerencia para la dotación de los consultorios y como en Villaquilambre la única opción era ubicar al nuevo médico en la segunda planta, a mitad de 2023 se finalizaron las obras del ascensor del edificio y otras obras solicitadas por Primaria. Lo que sigue atascado es el macro centro de salud de 3 M€ prometido hace nueve años en el entorno del Camino del Mancebo.