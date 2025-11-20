Diario de León

León se convierte en una estampa invernal con la primera nevada del año, en fotos

Los primeros copos de nieve caen en la estación de esquí de San Isidro.

Los primeros copos de nieve caen en la estación de esquí de San Isidro.DIPUTACIÓN DE LEÓN

Redacción
León

Continúa activado este jueves la alerta naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por riesgo importante de nevadas en la Cordillera Cantábrica de León, donde se esperan acumulaciones de hasta 20 centímetros en 24 horas a partir de los 1.000 metros de altitud, con una cota que descenderá hasta los 800 metros en las próximas horas.

Estación de esquí de Leitariegos.

Los primeros copos de nieve caen en la estación de esquí de Leitariegos

Los primeros copos de nieve caen en la estación de esquí de Leitariegos

Los primeros copos de nieve caen en la estación de esquí de San Isidro.

Los primeros copos de nieve caen en la estación de esquí de San Isidro

Nieve en Paradilla de Gordón (León).

Nieve en Paradilla de Gordón

Nieve en Collado-Jermoso.

