El carcelero poeta: cuando un Machado humanizó la prisión de León

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El "Carcelero Poeta" o "El Hermano Bueno de los Machado" son apodos que bien podrían definir a Francisco Machado Ruiz (1884-1950), la figura menos conocida de la célebre familia de poetas. Contrario a la fama lírica de sus hermanos Manuel y Antonio, Francisco labró su carrera como funcionario, llegando a ser Director de la Prisión de Puerta Castillo en León, donde su gestión, a finales de los años 20, dejó una huella de dignidad y humanismo.

Francisco Machado no fue solo el hermano de grandes literatos,; él mismo era un hombre de letras y un profundo creyente en el reformismo penitenciario. Durante su tiempo en León, aproximadamente entre 1929 y 1931, en plena Dictadura de Primo de Rivera y los inicios de la Segunda República, su filosofía se centró en seguir las ideas de Concepción Arenal, cuyo principio fundamental era "odia el delito y compadece al delincuente".

La principal labor de Francisco Machado fue la transformación del trato hacia los reclusos. En una época donde las cárceles españolas eran a menudo lugares de castigo duro y escasa dignidad, Machado implementó un enfoque que priorizaba el trato digno.

Se le conoció como el "carcelero bueno" por su manera caballeresca de dirigirse a los presos, buscando el respeto mutuo en lugar de la sumisión brutal.

Francisco Machado, también poeta, entendía el valor de la cultura como herramienta de reinserción. Sirvió como mentor de jóvenes con inquietudes literarias, siendo el caso más notable el del futuro poeta leonés Victoriano Crémer.

Su gestión se caracterizó por intentar suavizar la dureza del régimen penitenciario, buscando que la estancia, dentro de lo posible, fuera menos degradante y más enfocada a la reeducación.

La presencia de Francisco en León no solo influyó en el ámbito penitenciario, sino en la vida cultural de la ciudad. Su estancia fue un imán para su hermano Antonio Machado, quien lo visitó en varias ocasiones. Estas visitas inspiraron a Antonio, dejando como legado versos y textos dedicados a la ciudad de León, enriqueciendo así el vínculo de la saga Machado con la capital leonesa.

Además, Francisco Machado también dejó su propia obra. Su poema más conocido, "El reloj de la cárcel", es un testimonio poético de su vida profesional, reflejando la melancolía y la reflexión sobre el tiempo perdido tras los muros.

Francisco Machado fue, en esencia, un hombre que utilizó su puesto de poder no para oprimir, sino para elevar la condición humana de aquellos que la sociedad había marginado, demostrando que la sensibilidad de un poeta podía ser la mejor herramienta para un funcionario de prisiones.