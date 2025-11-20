¿Qué vendrá después del cierre de los talleres de Renfe en Miranda de Ebro?

Imagen de archivo de los talleres de Renfe en León, abiertos en 1958, han estado ubicados desde entonces en el barrio de La Sal.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sector Ferroviario de FeSMC-UGT Castilla y León y la Sección Sindical de UGT en Burgos han exigido paralizar la decisión de cerrar el taller de material remolcado de Renfe en Miranda de Ebro (Burgos), que, según ellos, no tiene una justificación ni técnica ni social, y abrir una mesa de diálogo con los trabajadores a través de sus representantes sindicales. La realidad de Burgos es un espejo de lo que está ocurriendo con los talleres de León. Pero, ¿tendrán en el mismo final? La respuesta está en manos de la administración.

En un comunicado, UGT ha recordado que este pasado mes de marzo ya alertaron del riesgo de cierre y de la pérdida de empleo que se estaba produciendo en los talleres de Renfe en Miranda de Ebro, pero lamentan que ninguna institución haya actuado con la diligencia necesaria para evitar este escenario.

A esta falta de respuesta institucional se ha sumado, según la organización sindical, la decisión unilateral del Ministerio y de Renfe, comunicada de forma verbal, sin documentación ni diálogo, lo que “constituye un acto cruel, injustificado y falto de respeto hacia la plantilla y hacia una comarca históricamente ferroviaria.”

UGT considera incomprensible que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avale esta medida “mirando hacia otro lado mientras se desmantela progresivamente el ferrocarril público en Castilla y León”, e insiste en que "no existe justificación técnica ni social".

El sindicado ha exigido la paralización inmediata del cierre, la apertura de una mesa de diálogo con la representación de los trabajadores, y ha pedido al Ayuntamiento, la Junta y la Diputación que se impliquen con el Miniterio para defender el ferrocarril público como servicio esencial y motor industrial en la comarca.

Además, ha anunciado que se sumará a la manifestación convocada por los trabajadores para el 26 de noviembre a las 18:30 horas en Miranda de Ebro, con el fin de mostrar su apoyo a una movilización social en defensa del sector ferroviario.