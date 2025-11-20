La plataforma Másvuelos pide explicaciones y mejoras en el Aeropuerto de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Aeropuerto de León vuelve a ocupar el centro del debate público, tras las reiteradas demandas de la Plataforma ciudadana Más Vuelos y otros colectivos sociales, que solicitan a las administraciones competentes la urgente modernización del sistema de aterrizaje instrumental (ILS). La petición se produce en un momento en que las incidencias han reavivado la preocupación ciudadana sobre la fiabilidad y seguridad del actual sistema ILS, de Nivel I Básico, instalado hace más de dos décadas y que, según sus usuarios, ya ha superado su vida útil operativa.

La situación se ha visto agravada por varios episodios recientes, el último de gran trascendencia, cuando un equipo médico trasladado desde Barcelona para un trasplante de corazón no pudo aterrizar en León debido a la escasa visibilidad y las limitaciones técnicas del dispositivo de ayuda a la navegación. Según fuentes sanitarias, esto provocó que el procedimiento vital no pudiera realizarse, ya que el avión se desvió a otro aeropuerto. Esta coyuntura ha motivado nuevas exigencias a los responsables políticos y ha llevado a la asociación leonesa a reclamar a los Ministerios de Transportes y de Defensa que trabajen de forma coordinada para solucionar la obsolescencia de los sistemas de aproximación y aterrizaje en la base aérea de la Virgen del Camino.