El 20-N cita a las dos Españas de León en la calle Serranos

Concentración contra una misa celebrada en honor a Franco en León.Virginia Moran

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La doctora en Historia Contemporánea, Matilde Eiroa San Francisco, de la Universidad Carlos III, pronunció en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León la conferencia «Franco a los 50 años de su muerte: el Caudillo convertido en un producto viral» dentro del programa de actividades académicas y culturales del proyecto estatal «España en Libertad», impulsado por el Gobierno de España. «Hay una visión muy peligrosa», dijo sobre la consideración positiva con Franco. Por la tarde, el 20-N citó a las dos Españas de León en la calle Serranos; una protesta contra la asistencia a la misa en la iglesia de Santa Marina tensionó la oscuridad de la ciudad. Llegó a haber más policías que manifestantes.