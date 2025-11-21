Triana Martínez, asesina de Isabel Carrasco, sale de prisión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Justicia española ha concedido el primer permiso penitenciario a Triana Martínez tras once años y medio de prisión efectiva. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo ha autorizado esta salida temporal de tres días después de catorce denegaciones consecutivas, a pesar de que la Junta de Tratamiento del centro penitenciario había recomendado su concesión en todas las ocasiones anteriores.

Martínez, de 45 años, fue condenada a 20 años como cooperadora necesaria en el asesinato de Isabel Carrasco, entonces presidenta de la Diputación de León, ocurrido el 12 de mayo de 2014. Este primer permiso ordinario llega cuando la interna ha cumplido más de la mitad de su condena, un periodo que el juzgado considera suficiente para evaluar su evolución y grado de reinserción dentro de los márgenes legales aplicables, según han adelantado este viernes los medios del grupo Vocento.

La jueza María Elvira Gutiérrez, responsable de la decisión, considera que la penada está ahora en condiciones de asumir el proceso previo al tercer grado. Para disfrutar de este permiso, Martínez deberá cumplir tres requisitos fundamentales: presentarse diariamente ante la policía, ser acompañada por un familiar o persona allegada y no acercarse a los familiares de la víctima ni a determinados lugares especificados en el auto judicial.

El crimen que llevó a Martínez a prisión se produjo hace más de once años cuando Isabel Carrasco, figura política de gran influencia en León, fue asesinada a tiros en pleno centro de la capital leonesa. En este caso fueron condenadas tres personas: Montserrat González (madre de Triana) a 22 años como autora material de los disparos, Triana Martínez a 20 años como cooperadora necesaria, y la policía local Raquel Gago a 14 años como encubridora.

Cabe destacar que Raquel Gago ya disfruta del tercer grado desde septiembre de 2023, mientras que Montserrat González, que deberá completar su condena hasta mayo de 2036, no ha conseguido todavía ningún permiso de salida. En el caso de Triana Martínez, su fecha prevista de libertad está fijada para 2034, aunque los beneficios penitenciarios podrían adelantarla.

Según fuentes penitenciarias consultadas por medios locales, la actitud de Triana dentro del centro ha experimentado una evolución positiva. La interna "participa activamente en labores internas de la prisión", mantiene su condición para participar en los módulos de respeto y es considerada una "activa colaboradora" en la vida diaria del régimen interno.

Durante los últimos años, la situación personal de Triana Martínez ha experimentado cambios significativos. Uno de los más relevantes fue la autorización por parte de Instituciones Penitenciarias del traslado a Villanubla de su pareja, Romeo Chelaru, interno condenado por un delito de robo, después de que ambos formalizaran su unión como pareja de hecho. Chelaru, de nacionalidad rumana y que tenía 30 años en el momento de la firma, inició la relación con Martínez durante un periodo en que ambos reclusos coincidieron en un régimen menos restrictivo.

Otro factor determinante para la concesión del permiso ha sido el cambio de actitud de la condenada. Tanto ella como su madre expresaron por primera vez su arrepentimiento por el crimen cometido, uno de los requisitos fundamentales para la concesión de permisos penitenciarios. Además, Martínez cambió de abogado en los últimos años, lo que podría haber influido en su estrategia legal.

Cabe recordar que en 2018, Triana Martínez y su madre solicitaron un permiso extraordinario por el fallecimiento de un familiar directo, Josefa Fernández. Aquella salida, tramitada bajo un protocolo específico para estos supuestos, se realizó con custodia reforzada y sin opción de libre circulación, muy diferente a este permiso ordinario que ahora se le ha concedido.

La trayectoria penitenciaria de Triana Martínez ha estado marcada por varios traslados. Desde el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas (León) pasó a Villanubla (Valladolid) y finalmente a Villabona (Asturias) en octubre de 2018, donde permanece actualmente y desde donde disfrutará su primer permiso. Estos traslados respondieron, según fuentes oficiales, al mal comportamiento inicial de las internas y a la conflictividad que generaron dada la trascendencia mediática de su caso.

En Asturias, Martínez ya había disfrutado de algunas "salidas terapéuticas" que han servido para avalar su evolución positiva. La concesión de este primer permiso ordinario podría suponer un punto de inflexión en su situación penitenciaria, abriendo la puerta a nuevas solicitudes si mantiene una evolución favorable y cumple con las condiciones impuestas.

El caso volverá a estar de actualidad en 2026, cuando está previsto el estreno de una serie documental y otra de ficción sobre el asesinato de Isabel Carrasco. A pesar de que el caso fue sentenciado en firme, la verdad judicial no ha logrado acallar completamente las especulaciones sobre algunos aspectos no del todo esclarecidos de este crimen que conmocionó a España.

Este permiso ha contado con el respaldo unánime de la Fiscalía y la Junta de Tratamiento, lo que refleja un consenso institucional sobre la idoneidad de iniciar este proceso de reinserción gradual tras más de una década de cumplimiento efectivo de la pena. La evolución de Martínez durante estos tres días de libertad vigilada será determinante para su futuro penitenciario y las posibles concesiones de nuevos permisos.