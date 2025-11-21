Los primeros copos de nieve se asoman a León capital

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los primeros copos de nieve han llegado a León capital esta mañana, marcando el inicio oficial de las precipitaciones invernales en la ciudad. Los leoneses se han despertado con la sorpresa de ver caer los primeros copos, aunque sin llegar a cuajar en las calles. Esta primera nevada, aunque muy leve, supone el preludio de lo que se anticipa como un invierno con importantes acumulaciones de nieve en toda la provincia leonesa, según indican los pronósticos meteorológicos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por nevadas en varias zonas de León para las próximas 48 horas, especialmente en las comarcas montañosas del norte provincial. Las previsiones apuntan a que la cota de nieve irá descendiendo progresivamente, pudiendo alcanzar los 700 metros durante la madrugada del sábado, lo que podría provocar acumulaciones significativas incluso en la capital. Las autoridades ya han puesto en marcha el protocolo invernal, con los equipos de limpieza y mantenimiento preparados para actuar en caso necesario.

Esta primera nevada en la capital leonesa se produce en un momento en que las temperaturas han experimentado un notable descenso en los últimos días, con mínimas que han llegado a rozar los -2°C en algunas zonas de la ciudad. Los termómetros han experimentado una caída de hasta 8 grados respecto a la semana anterior, confirmando la llegada de una masa de aire polar que afecta a gran parte del norte peninsular.

Previsión meteorológica para el fin de semana en León

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un informe detallado sobre la situación meteorológica que afectará a León durante el próximo fin de semana. Según los datos proporcionados, se espera que las nevadas se intensifiquen a partir de la tarde del viernes, con una mayor incidencia durante la madrugada y primeras horas del sábado. Las comarcas de Laciana, Babia y Luna podrían registrar acumulaciones superiores a los 20 centímetros, mientras que en la Montaña Oriental y Occidental se prevén entre 10 y 15 centímetros de nieve nueva.

En cuanto a la capital, los modelos meteorológicos sugieren que León ciudad podría recibir entre 3 y 5 centímetros de nieve, principalmente durante la noche del viernes al sábado. El domingo se espera una mejoría progresiva, aunque las temperaturas continuarán siendo muy bajas, con máximas que no superarán los 3°C y mínimas que podrían descender hasta los -4°C, lo que provocará la formación de placas de hielo en calzadas y aceras.

Dispositivo especial de emergencias y recomendaciones a la población

Ante la previsión de nevadas, la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha activado el protocolo especial para situaciones meteorológicas adversas, con un dispositivo que incluye a más de 80 máquinas quitanieves distribuidas estratégicamente por la provincia. El plan contempla una atención prioritaria a las principales vías de comunicación, como la AP-71, la A-66 y la A-231, así como a los accesos a los núcleos de población más importantes.

La Dirección General de Tráfico ha hecho un llamamiento a la prudencia en los desplazamientos por carretera durante este fin de semana, recomendando evitar viajes innecesarios, especialmente en horario nocturno. En caso de tener que circular, aconsejan llevar cadenas o neumáticos de invierno, mantener el depósito de combustible lleno y llevar en el vehículo mantas y alimentos por si fuera necesario realizar paradas prolongadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de León ha reforzado los servicios de limpieza viaria con una flota de vehículos especiales para el tratamiento preventivo con sal en las principales calles y avenidas de la ciudad.