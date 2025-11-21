CCOO denuncia la crítica situación del Centro Penitenciario de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una delegación de la Ejecutiva Estatal de Comisiones Obreras del Sector Prisiones, ha visitado este miércoles el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas (León) para comprobar de primera mano la grave situación laboral y organizativa que sufre el personal penitenciario del centro.

Desde CCOO advierten de que "la prisión de León se encuentra en un escenario límite, consecuencia directa del absoluto abandono institucional del Ministerio del Interior y de la inacción de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), cuyas políticas están poniendo en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras penitenciarias".

"Durante el último año, la población reclusa del centro ha pasado de 860 a 1.100 internos, un incremento del 30%, totalmente inasumible sin un refuerzo inmediato de personal. Este aumento provoca hacinamiento generalizado, con módulos que llegan a superar las 110 personas internas en espacios diseñados para 72. Esta situación no solo deteriora las condiciones de vida en los módulos, sino que genera un entorno de tensión continuo: peleas, incidentes y agresiones diarias, afrontadas en muchos casos por un único funcionario a cargo de departamentos completos, lo que supone un riesgo laboral inaceptable", denuncian.