Scayle lleva al Technology Show la importancia de la computación

El Centro de Supercomputación de Castilla y León, con sede en el campus de Vegazana de la Universidad de León, será uno de los expositores del Technology Show, un salón de tecnología para pymes en el que participan empresas de ciberseguridad, digitalización, automatismos, gestión documental, aplicación de inteligencia artificial a diferentes procesos o ventas y marketing digital, además de startups de Burgos, Salamanca y Valladolid integradas en la aceleradora Wolaria del Icecyl. El encuentro se celebrará en Feria de Valladolid y desde Scayle acudirá la responsable administrativo y formación, Ruth Alonso Martínez, quien abordará la ponencia La tecnología que puede transformar tu empresa.

El programa incluye más de 25 charlas divulgativas y de presentación de casos prácticos que se centrarán en cuestiones como ciberseguridad, inteligencia artificial, gestión documental, automatización o fabricación aditiva que forman parte de la oferta que presentan tanto grandes compañías como startups.

Technology Show está concebido como un certamen que muestre diferentes opciones para incorporar mejoras a la empresa basadas en la tecnología, tanto para aquellas que inician el proceso de digitalización como para las que demandan propuestas más avanzadas.

Los contenidos de la feria Technology Show están ordenados en torno a una exposición comercial con presencia de cerca de treinta empresas que proceden de Portugal, Alicante, Asturias, Barcelona, Cuenca, León, Madrid, Palencia, Salamanca, Valencia y Valladolid. Y junto a ellas, cinco startups de Burgos, Salamanca y Valladolid que asisten bajo el amparo de Wolaria, la acelaradora del Instituto de Competitividad Exterior de la Junta de Castilla y León.