El sector hostelero leonés se suma a las «entrevistas de trabajo exprés»

La Junta de Castilla y León y la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León replican en León la novedosa fórmula de 'entrevistas de trabajo exprés' que recorre la comunidad para cubrir con agilidad las vacantes laborales de hostelería.

La acción que se lleva a cabo es fruto de la colaboración entre la Administración autonómica, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y la asociación de empresarios de Hostelería de León, y se celebrará el 26 de noviembre en Ponferrada y el 27 de noviembre en León, reuniendo a empresas y candidatos en un espacio común de entrevistas breves.

El objetivo es facilitar la cobertura de puestos en el sector durante la campaña de Navidad y reforzar la incorporación de profesionales a futuro, entre los que perfiles más demandados se incluyen: cocinero, ayudante de cocina, pinche, camarero, jefe de sala, recepcionista, sumiller y personal de mantenimiento.

Espacio propio

Cada empresa dispondrá de un espacio habilitado para realizar entrevistas rápidas con los perfiles previamente solicitados para dar agilidad al proceso.

Desde Hostelería León destacan que es una oportunidad real de conocer a candidatos y establecer contactos para incorporaciones a corto y medio plazo.

Con esta iniciativa conjunta, el sector hostelero y turístico de León quiere reforzar su compromiso con la dinamización del empleo y la atracción de talento, ofreciendo soluciones prácticas a las dificultades actuales de contratación.

La campaña de Navidad requiere reforzar el personal en el sector de la hostelería en una ciudad como la capital leonesa para aprovechar el tirón de las vacaciones. La cita se replicará el jueves en la capital berciana, a fin de trasladar este modelo que busca dar agilidad a las contrataciones en el sector.