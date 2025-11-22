Eslauto, a la vanguardia en coches

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Eslauto Grupo Palausa, concesionario de Omoda & Jaecoo en León presentó sus nuevos modelos, el Omoda 5 SHS-H y el Jaecoo 5, en una innovadora puesta en escena para dos vehículos a la vanguardia en tecnología, diseño y la sostenibilidad ambiental. «No se trata solo de mostrar coches, sino de generar emociones, con música en directo, actividades interactivas y sorpresas para acercar la marca a nuestros clientes y seguidores», señala la gerente de Eslauto, Carmen Santos,