El Corte Inglés enciende la Navidad

El Corte Inglés de León encendió ayer la Navidad. Una nueva para su fachada, compuesta por una cascada de luces led en la equina del edificio que se asoma a las calles Octavio Álvarez Carballo y Fray Luis de León. En el encendido los protagonistas también fue la Cultural y Deportiva Leonesa, el equipo que este año juega en la división de plata del fútbol español. Así, la directora ejecutiva de la Cultu, Natichu Alvarado, junto a varios jugadores, accionaron el pulsador para encender la Navidad.