La mediana de Alcalde Miguel Castaño humaniza la Ruta Jacobea

Empieza otro episodio de obras en la capital leonesa que va a terminar con el lavado de cara de las calles por las que avanza el Camino de Santiago por la ciudad. Se ve el efecto del operativo en pleno Alcalde Miguel Castaño, en esa prolongación de la avenida de Madrid, desde la rotonda de acceso al puente de Puente Castro y la circular de Fernández Ladreda. La mediada entre los cuatro carriles que diseccionan las dos direcciones del vial ya tiene una trinchera rectilínea que supondrá el primer efecto visual. La mediana será algo más que la doble línea continua de la señalización horizontal. La reforma se llama humanización de la ruta jacobea en León, según los códigos del proyecto municipal que contempla más mobiliario, otro mobiliario urbano, señales para que los peregrinos sepan que están en la senda correcta; más árboles y más vegetación. Esto de la humanización del trazado encuentra un gemelo digital sobre el calco del plan de sostenibilidad turística de León, que tiene copia y enlace a la secretaría de Estado de Turismo del Gobierno y cuenta con una base presupuestaria que mama directamente de la teta de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea.

Para acometer el reto se ha fijado una aportación de casi medio millón de euros, que contará con un plazo de ejecución de siete meses desde que entren las máquinas a escena; o sea, desde esta misma semana, con los cortes de filetes de asfalto que abren la brecha central de la operación; la más sencilla, según se desprende de los dibujos que el diseñador prestó al adjudicatario de la obra, la mercantil Presa Ibáñez, ya habitual en otras intervenciones de urbanización y reurbanización muy celebradas en la capital leonesa. Esta recoge una extensión y asiento de un carril bici por los laterales del vial, de Alcalde Miguel Castaño, en esa antigua entrada a León que fue un descampado casi hasta lo que cubre la memoria de la generación boomer. Aceras pobladas de árboles para dar réplica a las medianas, que ahora se abren como tiestos.