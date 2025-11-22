El Gobierno se decide a eliminar el cruce tercermundista de Montejos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible licitó por 549.024 euros (IVA incluido) los trabajos para la construcción de una glorieta en la intersección del kilómetro 314 de la carretera N-120 con la carretera hacia Montejos del Camino. La actuación se ubica en la localidad de Valverde de la Virgen, en la provincia de León y el anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Para ello, se prevé la construcción de una glorieta circular con una calzada anular de 50 metros de diámetro exterior y dos carriles de 4,50 metros de anchura cada uno y un arcén exterior de 1 metro. Esta actuación se ha sometido al trámite de información pública y, a raíz de las alegaciones recibidas, se ha habilitado un acceso desde y hacia el ramal sur de la glorieta, reordenando el espacio entre el ramal y la acera. Con ello, se garantiza tanto la accesibilidad de uno de los inmuebles cercanos como la reposición del Camino de Santiago, contemplada en el proyecto. El resultado permitirá regular el tráfico en el enlace entre la N-120 y la LE-5530, que en la actualidad no permite a los vehículos que circulan por la N-120 en sentido León el giro a la izquierda para dirigirse a Montejos del Camino, con un kilómetro por la propia N-120 para efectuar el cambio de sentido y después un retorno hasta la propia intersección.