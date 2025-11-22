El Coto Escolar de León programa un Campamento de Navidad durante las vacaciones escolares

El Coto Escolar programa un Campamento de Navidad durante las vacaciones escolares.AYUNTAMIENTO DE LEÓN

El Coto Escolar, una instalación dependiente del Ayuntamiento de León, ha programado un Campamento de Navidad para facilitar la conciliación de las familias leonesas durante el periodo de vacaciones escolares que ofertará 75 plazas por turno.

Este Campamento de Navidad se desarrollará en dos turnos, el primero los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y el otro los días 2, 5 y 7 de enero de 2026.

Está destinado a niños nacidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 y el horario de entrada será entre las 7.45 y las 10.00 horas con desayuno a las 9.00 y la salida será entre las 14.30 y as 15.30 horas.

El precio es de 54 euros por turno y 108 euros los dos turnos. Se incluye el desayuno y la comida y el plazo de inscripción se abre este lunes 24 de noviembre.

Las inscripciones se realizarán vía telefónica a partir de las 8.30 horas en el teléfono 987 213 119.