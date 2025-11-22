Diario de León

La Delegación del Gobierno celebra el lunes en León la gala 'Meninas 2025' a la lucha contra la violencia de género

Entre los galardonados de esta edición se encuentra Fundación Intras, que recibirá el reconocimiento autonómico por su trayectoria

Europa Press
Valladolid

La Delegación del Gobierno en Castilla y León celebra este lunes, 24 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Auditorio Ciudad de León la gala de entrega de los 'Reconocimientos Meninas 2025', unos premios que distinguen a personas y entidades que destacan por su contribución a la erradicación de esta violencia.

Durante el acto se reconocerá el trabajo desarrollado en toda la Comunidad para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres.

Entre los galardonados de esta edición se encuentra Fundación Intras, que recibirá el reconocimiento autonómico por su trayectoria en la atención integral a mujeres que afrontan una doble vulnerabilidad derivada de problemas de salud mental y situaciones de violencia de género.

La Delegación del Gobierno invita a la ciudadanía, representantes institucionales y agentes sociales a participar en esta gala, un espacio de encuentro y reconocimiento del compromiso colectivo frente a una de las vulneraciones de derechos más graves que persisten en la sociedad.

