La Delegación del Gobierno celebra el lunes en León la gala 'Meninas 2025' a la lucha contra la violencia de género.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León celebra este lunes, 24 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Auditorio Ciudad de León la gala de entrega de los 'Reconocimientos Meninas 2025', unos premios que distinguen a personas y entidades que destacan por su contribución a la erradicación de esta violencia.

Durante el acto se reconocerá el trabajo desarrollado en toda la Comunidad para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres.

Entre los galardonados de esta edición se encuentra Fundación Intras, que recibirá el reconocimiento autonómico por su trayectoria en la atención integral a mujeres que afrontan una doble vulnerabilidad derivada de problemas de salud mental y situaciones de violencia de género.

La Delegación del Gobierno invita a la ciudadanía, representantes institucionales y agentes sociales a participar en esta gala, un espacio de encuentro y reconocimiento del compromiso colectivo frente a una de las vulneraciones de derechos más graves que persisten en la sociedad.