IU León Local elige a Rubén Estévez como nuevo coordinador.

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Asamblea Local de Izquierda Unida León eligió hoy a la nueva dirección colegiada, que nombró a Rubén Estévez como nuevo coordinador de la formación. La lista encabezada por él recibió apoyo unánime y le acompañarán en Belén López, Valentín Tomé, Aurora Panizo y Hugo Merayo en una directiva que “combina experiencia, juventud y conocimiento del tejido social”.

Rubén Estévez, natural de León, tiene 43 años y ha ejercido diferentes cargos públicos en la provincia de Zaragoza, donde residió los últimos años. Estévez es afiliado de Izquierda Unida desde el año 2005 y ha ocupado cargos como concejal, consejero comarcal o diputado provincial, por lo que tiene una amplia experiencia en el ámbito institucional y de gestión. También formó parte de la dirección de IU en Aragón y fue coordinador local en su asamblea de base.

La nueva dirección se propone continuar con el trabajo realizado por la anterior coordinadora Carmen Franganillo y recuperar espacios para la izquierda en la capital y el alfoz. “Somos una organización coherente y con un proyecto político nítidamente de izquierdas y tenemos propuestas para transformar León” indicó Rubén Estévez, y añadió que “es primordial fortalecer nuestra organización, para estar cerca de los problemas de la ciudadanía, para seguir siendo una herramienta política al servicio de la mayoría social. Queremos seguir trabajando en defensa de los derechos sociales, laborales o ambientales, siendo especialmente combativos con el avance de las políticas reaccionarias”.