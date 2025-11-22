El tren Barcelona-A Coruña será transbordado en León con casi 5 horas de retraso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Otro día, otra incidencia para el Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente. Hoy, el tren Alvia Barcelona-A Coruña que tenía previsto su paso por León a las 16:54 circula con casi 5 horas de retraso debido a una avería del propio tren en Tarragona, según informa Adif a través de su página web.

Debido a la incidencia Renfe ha decidido trasbordar a los pasajeros en autobuses desde la estación de León para proseguir su camino hasta el destino final. Aunque el convoy todavía no ha llegado a la estación leonesa, se prevé que pueda estar en torno a las 22:00 de este sábado.