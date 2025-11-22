Diario de León

La madreña permite a León pisar con garbo, en fotos

Éxito de la cuarta madreñada en la capital, que encumbra este calzado leonés

Cuarta madreñada en León

Cuarta madreñada en LeónVirginia Moran

La madreñada en la capital leonesa consolida la divulgación y la visibilidad de este tipo de calzado que aisló de forma ancestral los pies, la salud y la labor de los leoneses. La madreña, como elemento de orgullo, identidad y pertenencia guio la marcha desde Guzmán, en un camino que celebra la esencia de un pueblo y una costumbre que siempre recibió la adversidad en madreñas. También el progreso, y la celebración, la alegría, la fiesta, con las alpargatas secas y los pies a cobro. 

Se celebró la cuarta madreñada leonesa, que exigía dos condiciones a los asistentes: llevar madreñas y caminar con madreñas, como han hecho los leoneses desde tiempo inmemorial. La iniciativa avanza gracias al empeño de Octavio Álvarez, leonés, babiano y de Pinos, exponente de calzar madreñas y que rujan los tacos entre las peñas, como eco de la canción popular leonesa. Una jota en la catedral al ritmo de Airosas.

