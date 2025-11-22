La madreña permite a León pisar con garbo, en fotos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La madreñada en la capital leonesa consolida la divulgación y la visibilidad de este tipo de calzado que aisló de forma ancestral los pies, la salud y la labor de los leoneses. La madreña, como elemento de orgullo, identidad y pertenencia guio la marcha desde Guzmán, en un camino que celebra la esencia de un pueblo y una costumbre que siempre recibió la adversidad en madreñas. También el progreso, y la celebración, la alegría, la fiesta, con las alpargatas secas y los pies a cobro.

Se celebró la cuarta madreñada leonesa, que exigía dos condiciones a los asistentes: llevar madreñas y caminar con madreñas, como han hecho los leoneses desde tiempo inmemorial. La iniciativa avanza gracias al empeño de Octavio Álvarez, leonés, babiano y de Pinos, exponente de calzar madreñas y que rujan los tacos entre las peñas, como eco de la canción popular leonesa. Una jota en la catedral al ritmo de Airosas.