El mapa de rivales: ¿contra quién compite León hoy?

Para entender la intensidad con la que León reclama la Agencia Estatal de Salud Pública, hay que mirar por el retrovisor. La memoria reciente de la ciudad guarda el recuerdo amargo de una oportunidad que, según muchos expertos y la propia sociedad leonesa, estaba hecha a medida pero acabó volando al sur.

La gran oportunidad perdida fue la Agencia Espacial Española (AEE). El Gobierno de España designó a Sevilla como sede en diciembre de 2022. La candidatura de León era técnicamente impecable. Contaba con un elemento emocional y de prestigio único: los dos nuevos astronautas españoles de la ESA, Pablo Álvarez y Sara García, leoneses y exalumnos de la Universidad leonesa. Ambos hicieron campaña activa por su tierra. Pero qué pasó, que a pesar de ofrecer el edificio de Caja España y tener el polo aeroespacial de la Universidad, pesaron mucho los criterios de conexión aérea internacional y la potencia demográfica de Sevilla. Aquella decisión dejó una sensación de «deuda histórica» del Gobierno central con León que ahora se intenta cobrar con la agencia sanitaria.

Para la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), la competencia es feroz. León no solo lucha contra el centralismo, sino contra capitales de provincia con mucho peso político y sanitario. Estos son los adversarios que han levantado la mano:

Granada

Probablemente el rival más duro. La ciudad cuenta con la Escuela Andaluza de Salud Pública, una institución de gran prestigio internacional. Juegan la carta de ser el referente sanitario del sur, igual que León lo es del noroeste.

Zaragoza: logística

La capital aragonesa apuesta por su logística imbatible (conexión AVE y aeropuerto), su gran capacidad hospitalaria y su ubicación estratégica.

Oviedo: institucional

Asturias es la competencia vecina. Apela a su tradición sanitaria y a la necesidad de descentralizar hacia el norte, solapándose geográficamente con los argumentos de León.

Lugo: ruralidad

Desde Galicia, Lugo intenta posicionarse utilizando argumentos similares de despoblación y cohesión territorial.

valencia: marítima

Dice poseer experiencia en el control sanitario de entradas en puertos y aeropuerto, tener expertiencia investigadora y ser nodo logístico.

barcelona: metrópolis

Explota su conexión internacional y su ecosistema de gran ciudad, con institutos investigadores, empresas y prestigio.

Salamanca: la pugna doméstica

Dentro de la propia comunidad, Salamanca también aspira a acoger la Agencia. Esgrime su industria investigadora (el Instituto de Biología Funcional y Genómica) y su tradición universitaria, lo que genera tensión y debilita la posición de «candidatura única de territorio». Sin embargo, León se ha adelantado en consenso social y en el modelo One Health, donde la Facultad de Veterinaria marca la diferencia cualitativa frente a la charra.