Más de 7 M€ de salarios proceden de empresas de fuera del territorio

Castilla y León es la segunda autonomía donde se paga un mayor porcentaje de salarios por número y cuantía por parte de empresas con sede fuera de la Comunidad, solo por detrás de Castilla-La Mancha, unas compañías de las que dependen 274.754 retribuciones por 7.018,48 millones.

La Agencia Tributaria constata que en el año 2024, los trabajadores de la Comunidad, recibieron un total de 24.247,2 millones de euros, de los que 7.018,48 correspondieron a empresas con sede en otros territorios, el 28,9%. El porcentaje es el segundo más elevado entre las autonomías de régimen común, solo por detrás de Castilla-La Mancha, con un 33,6%. Las únicas autonomías que abonaron de forma neta salarios fuera, son Madrid, con 51.747,3 millones de euros; y Cantabria, con 636,4, según informa Ical. En cuanto al número de salarios, se pagaron en la autonomía 1.022.002, de los que 274.754, el 26,9%, fueron pagados por empresas radicadas en otros territorios, también solo por detrás del 31,3% del caso manchego.

Así aparece recogido en el último informe sobre el Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias, donde se precisa que Madrid es la única autonomía donde sus empresas abonan netamente salarios fuera, casi 2,1 millones de euros.

El análisis también se detiene en la evolución de las retribuciones en Castilla y León abonadas durante el pasado ejercicio, y precisa que el salario medio anual alcanzó en la Comunidad, los 23.725 euros, con un aumento del 3,9%, frente a una subida en España del 4,1%, hasta los 24.962 euros. La retribución media anual se situó lejos Madrid, la que encabeza en conjunto de las autonomías y donde el dato se sitúa en los 31.911 euros. De media, los hombres cobraron 26.088 euros por los 21.158 de las mujeres.