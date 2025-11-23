Los 1.700 millones del Banco Europeo no llegan a la vía León-Ponferrada

Publicado por l.U. León Creado: Actualizado:

Hubo un momento en el que la evolución ferroviaria de León se fundió a negro; y no se recuperó jamás. La línea del noroeste se cegó mientras el foco del AVE a Galicia alumbró a Zamora, y mutiló la extremidad que más avance social y económico le había aportado a la provincia más allá de Quintana Raneros; al oeste, al poniente. No hay avance para corregir ese muñón en el que convirtieron la arteria principal de la que fue floreciente séptima zona de Renfe, que ahora pena entre proyectos solapados de alicatado de traza y túneles, estudios que alargan la espera de la reforma integral del lazo y el tramo completo entre León y la Granja; el Manzanal sin urgencias. No hay prisa en el Gobierno con estas urgencias de León. El último ejemplo emerge sobre la balanza de la inversión; mientras algunos ministros socialistas alardean en las redes sociales de la masa de dinero que acaba de conceder el Banco Europeo de Inversiones para levantar la U de Olmedo, ya descrita como la estructura que acaba de arruinar la posición estratégica de León en el mapa ferroviario, además de trasladar el eje del noroeste fuera de este territorio; una cantidad de mil setecientos millones de euros, (1.700.000.000) tal y como airean miembros del Gobierno en cuentas de la red social X, antes Twitter, mientras describen la relevancia de esa aportación, también compartida con el proyecto de la continuidad de la línea de la alta velocidad al norte de Burgos, hacia Vitoria, y la extensión a la frontera francesa, se entiende. Mil setecientos millones de euros con el beneplácito de la entidad que preside la ex ministra sanchista Nadia Calviño, en una generosidad que no comparte con la necesidad por la que clama la línea León-Ponferrada, tras varios años de espera y borrones sobre los planes de arreglo que se diluyen entre dudas. La buena nueva de la inversión millonaria en Valladolid y Burgos no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales, que han aprovechado para recordar el olvido de las estructuras leonesas frente a esa lluvia de millones que sin tasa ampara a otros territorios; agravio que incluye en las últimas jornadas la cicatería del Gobierno con la compra de trenes para devolver la circulación de Feve a la estación de Matallana; tasada ya hace meses en 36 millones de euros, que se asemejan a calderilla frente a la lluvia de dinero que caerá desde el banco que dirige Calviño.

A punto de saltar a la pantalla la inversión de la que presume el Gobierno en las redes, el PP de León se adelantó a urgir al ejecutivo socialista a aportar las soluciones que necesita la línea León-La Granja, Manzanal mediante, con el fin de atender las demandas que los alcaldes de los municipios afectados por el trazado lanzaron el pasado verano como urgencias. La vía que conecta León con Ponferrada se quedó anclada en el tiempo, a caballo de una estructura diseñada en el siglo XIX, que le impide competir y desarrollar el territorio. Y así sigue.