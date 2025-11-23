Los derechos de la infancia, en el centro de todo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Colegio Divina Pastora celebró un año más el Día de los Derechos de la Infancia, una fecha que el centro celebra de forma continuada desde hace más de quince años, y que se ha consolidado como un referente dentro de su comunidad educativa. Entre las actividades realizadas hubo talleres en las aulas de Educación Infantil, donde familias y alumnado trabajaron conjuntamente para conocer y comprender los derechos fundamentales reconocidos a todos los niños y las actividades de tutoría lúdica en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria. Pastorinas reitera así su apuesta por una educación que sitúa a la infancia en el centro y promueve entornos donde los niños y jóvenes puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades.