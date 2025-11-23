Los derechos de la infancia, en el centro de todo
El Colegio Divina Pastora celebró un año más el Día de los Derechos de la Infancia, una fecha que el centro celebra de forma continuada desde hace más de quince años, y que se ha consolidado como un referente dentro de su comunidad educativa. Entre las actividades realizadas hubo talleres en las aulas de Educación Infantil, donde familias y alumnado trabajaron conjuntamente para conocer y comprender los derechos fundamentales reconocidos a todos los niños y las actividades de tutoría lúdica en las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria. Pastorinas reitera así su apuesta por una educación que sitúa a la infancia en el centro y promueve entornos donde los niños y jóvenes puedan desarrollarse en igualdad de oportunidades.