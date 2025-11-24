La Cátedra del Parlamentarismo se estrena con el apoyo a la Constitución

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León, a través del Área de Derecho Constitucional, refuerza su compromiso con la divulgación de la cultura constitucional entre la comunidad universitaria y la sociedad leonesa, impulsando actividades que acercan a los estudiantes y a la ciudadanía los valores y principios que sustentan nuestro sistema democrático. En este marco, mañana celebrará un acto con motivo del 47 aniversario de la Constitución Española, en el que rearfirmará su compromiso con la divulgación de la cultura constitucional entre la comunidad universitaria y la sociedad leonesa. El acto, que tendrá lugar a las 11.00 horas en el salón de grados de la Facultad de Derecho, incluirá una lectura participativa de artículos de la Constitución por parte de los estudiantes y contará con la presencia de destacados juristas y representantes institucionales. Se trata, según destaca la catedrática María Esther Seijas, de un ejercicio «esencial de cultura cívica y constitucional, destinado a acercar a los estudiantes, a la comunidad universitaria y al conjunto de la ciudadanía los valores y principios que sustentan nuestro sistema democrático». El acto contará con la intervención del presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, así como Ángela Figueroa Burrieza, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, y Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y exconsejero de Educación, que compartirán sus conocimientos y experiencias en torno a la cultura constitucional. El acto servirá también para realizar la presentación oficial de la Cátedra de Parlamentarismo, de la mano del presidente de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán, y la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez. La cátedra que nació fruto del convenio entre la Universidad y la fundación y que sellaron la rectora y el presidente el pasado mes de febrero en la Real Colegiata de San Isidoro.