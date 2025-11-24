Más de treinta mil autónomos leoneses cruzan los dedos ante el horizonte recaudatorio de Verifactu

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

erifactu permitirá a la Agencia Tributaria comprobar facturas en tiempo real y combatir el fraude fiscal. Fabricantes de software, empresas y autónomos deberán adaptarse progresivamente a esta nueva normativa digital. El colectivo de autónomos, la base esencial de la economía leonesa que forman más de treinta mil emprendores, se siente más afectado por este nuevo sistema, ante el que cruzan los dedos de cara al próximo ejercicio económico. Verifactu, el nuevo sistema de facturación electrónica obligatoria en España, entra en la actualidad fiscal con importantes cambios para empresas, pymes y autónomos. Desde la Agencia Tributaria, el desarrollo de esta herramienta tiene como objetivo principal la verificación automática de facturas en tiempo real y la reducción del fraude fiscal. El calendario de implantación progresiva contempla varios hitos: los fabricantes de software deberán adaptarse antes del 28 de julio de 2025, las sociedades tendrán la obligación a partir del 1 de enero de 2026 y, finalmente, los autónomos y otras entidades deberán cumplir con Verifactu desde el 1 de julio de 2026. Aunque a día de hoy, la aplicación es voluntaria desde el 23 de abril de 2025, su uso será inexorable para quienes emitan facturas por vía digital mediante programas informáticos. El sistema nace como parte de la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Uno de sus ejes fundamentales es impedir la manipulación y duplicidad fraudulenta de facturas, mediante la integración de una plataforma capaz de recibir, almacenar y auditar cada expedición. Sin embargo, la facturación a particulares no contemplará todavía la obligación de utilizar este formato digital. Cabe recordar que, además de atajar el fraude, se prevé que se simplifiquen los trámites fiscales, al poner la información relevante a disposición de Hacienda de forma inmediata. El sistema Verifactu supone un cambio sustancial en las obligaciones de facturación. Cada factura emitida a través de un software homologado se enviará automáticamente a la Agencia Tributaria, permitiendo una comprobación instantánea. La factura contendrá un registro inalterable, un código QR y un identificador único que asegura integridad y trazabilidad digital. Así, las acciones de modificación o eliminación dejarán huella, dificultando cualquier intento de manipulación. Además, la digitalización total supone una simplificación en las declaraciones fiscales. Para la propia Agencia Tributaria, se traduce en poder disponer de toda la información necesaria para la liquidación de impuestos como el IVA, facilitando las inspecciones y agilizando los trámites relacionados con deducciones y pagos a proveedores. Los fabricantes de software de facturación fueron los primeros en adaptarse, desde el 28 de julio de 2025 solo comercializar soluciones certificadas por la Agencia Tributaria. La factura contendrá un registro inalterable, un código QR y un identificador único.